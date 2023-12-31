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柯文哲酸賴清德：不講台獨 變成「務實的工作者」

記者徐白櫻、古和純／台東即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲今晚在台東天后宮廟口開講，拿起麥克風就停不下來，左批藍又打綠，頻頻針對辯論會內容抨擊賴清德。記者徐白櫻／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今晚在台東天后宮廟口開講，拿起麥克風就停不下來，左批藍又打綠，頻頻針對辯論會內容抨擊賴清德。記者徐白櫻／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲今晚在台東天后宮開講，針對昨天總統候選人辯論會過程，柯文哲狠批民進黨總統候選人賴清德從「務實的台獨工作者變成務實的工作者」，省略台獨兩字，再度酸賴「台獨金孫變龜孫，這種人我很瞧不起」；另外，賴清德在高端疫苗、台大卡管案及林智堅論文抄襲案都沒有講話，「所以不要在我面前裝可愛」。

柯文哲台東行安排四個行程，今晚6點30分抵達天后宮在廟口開講，8點前往四維夜市與選民互動。明早將在加路蘭遊憩區迎接2024年第一道曙光，之後前往原住民文化園區發表原住民族政見。得知柯文哲要來，天后宮湧入千餘人，多半是年輕選民，眾人夾道歡迎，「總統好」此起彼落，高喊「台灣的選擇柯文哲」等競選口號。

柯文哲表示，藍營選舉場常喊「下架民進黨」，綠營陳菊來會喊「悲情的台灣」、「台灣的母親」，這類話他從小聽到大不想再聽，並非喊台獨就可以貪汙，「一輩子追求台獨的人我佩服他，賴清德說他是務實的台獨工作者，昨天我凸他，因為他現在變成務實的工作者，台獨金孫變成龜孫，這種人我很瞧不起，要就要有氣魄，堅持一生的理想就是這樣」，昨天影片調出來可發現，賴自稱務實的工作者，「台獨」不見了，「工作」哪一方面？要講清楚，活在世界能堅持理想很好，環境改變也可以跟大家講清楚。

柯文哲說，10年前他反對核電，現在他開始動搖，因為以前半導體產業占整個台灣GDP的10％、現在已變成20％，他去美國時最常被問這題，「你要當台灣總統，關於台積電要搬到美國你的態度怎樣」，美國很關心台積電，因為沒晶片飛彈都不能做，但是人活在世界上沒有只有好處沒有壞處，晶片很耗電，要轉也不能轉，希望一個總統要誠實面對，有困難提解方，認真去做，八成問題可以解決。

柯也說，台灣應該要建立一個新的政治文化、認真工作，不要每天搞意識形態，不要貪汙，會把國家搞壞，「我昨天釘賴清德，高端疫苗時你有沒有講話，別人可裝傻說不是醫生不懂醫學，但賴清德是念醫學系畢業，高端疫苗時有沒有出來講過話，所以不要在我面前裝可愛，這叫道德良心」。此外，卡管案、林智堅論文抄襲案賴清德也沒有講話，民進黨全黨挺一人跟台大對打，這叫權力的傲慢，後來「一屍五命」北部五縣市全輸掉。

柯文哲在台東天后宮廟口開講，現場逾千名支持者到場聆聽演說。記者徐白櫻／攝影
柯文哲在台東天后宮廟口開講，現場逾千名支持者到場聆聽演說。記者徐白櫻／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今晚在台東天后宮廟口開講，抵達後先上香致意。記者古和純／攝...
民眾黨總統候選人柯文哲今晚在台東天后宮廟口開講，抵達後先上香致意。記者古和純／攝影
柯文哲今晚在台東天后宮廟口開講，抵達後先上香致意。記者古和純／攝影
柯文哲今晚在台東天后宮廟口開講，抵達後先上香致意。記者古和純／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今晚在台東天后宮廟口開講，一名部落婦女贈送花環給柯文哲表達...
民眾黨總統候選人柯文哲今晚在台東天后宮廟口開講，一名部落婦女贈送花環給柯文哲表達祝福。記者徐白櫻／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今晚在台東天后宮廟口開講，熱情支持者夾道歡迎，高呼總統好。...
民眾黨總統候選人柯文哲今晚在台東天后宮廟口開講，熱情支持者夾道歡迎，高呼總統好。記者徐白櫻／攝影

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