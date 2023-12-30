台總統大選辯論後最新民調 33%認為賴表現最好 侯柯各24%

總統候選人電視辯論會30日登場，三黨總統候選人賴清德（圖）、侯友宜、柯文哲激烈攻防。(圖：台北市攝影記者聯誼會提供)

台灣2024年總統大選唯一的一場電視辯論會，昨天（30日）下午舉行，TVBS民調 中心在電視辯論會後立即進行的最新調查結果顯示，候選人辯論會的表現上，33%有看電視辯論的民眾認為賴清德的表現最好，認為是侯友宜表現最好24%，也有24%認為柯文哲表現最好，另外19%沒有表示意見。

TVBS民調中心昨天的「總統辯論後，2024總統大選支持度調查」，結果顯示，32%民眾表示有收看或收聽這次的電視辯論會，68%沒有收看，以台灣地區20歲以上人口估計，約有625萬人收看或收聽電視辯論會。

在投票 意願方面，有82%民眾表示會去投票（一定會61%，可能會21%），5%不一定，13%表示不會去投票，民眾表示會去投票比例較上次調查的85%低。若以2020年總統選舉的民調結果與實際投票率推估，這次總統選舉投票率預估為73%，略低於2020年總統大選實際投票率（75%）。

在總統候選人的支持度方面，調查結果顯示，在有投票意願的選民中，民進黨賴蕭配支持度為33%，較12月28日調查減少4個百分點，國民黨侯康配支持度也下滑3個百分點至30%，賴蕭配小幅領先侯康配3個百分點，而柯盈配支持度則提高2個百分點，為24%，另外，表示未決定的比例增為13%，辯論會後部分民眾態度轉為觀望。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於今年12月30日下午4時30分至晚上7時30分，共接觸1407名20歲以上台灣民眾，其中拒訪為89人，拒訪率為6.3%，最後成功訪問有效樣本1318名（市話664、手機654），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.7個百分點以內。