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結束辯論立馬南下 賴清德開口唱歌 力挺「台大學弟」

記者宋原彰／高雄即時報導
滅火器樂團主唱楊大正在台上與賴清德、許智傑合唱3年前蔡英文的競選主題曲《自信勇敢 咱的名》。記者劉學聖／攝影
滅火器樂團主唱楊大正在台上與賴清德、許智傑合唱3年前蔡英文的競選主題曲《自信勇敢 咱的名》。記者劉學聖／攝影

高雄鳳山區民進黨立委許智傑今晚在鳳邑開漳聖王廟舉辦小跨年活動，邀請總統候選人賴清德、滅火器樂團主唱楊大正等人參與，楊大正在台上與賴、許一同合唱3年前蔡英文的競選主題曲《自信勇敢 咱的名》；賴清德致詞說一結束總統辯論就趕來鳳山，就是要支持他的「台大學弟」許智傑。

賴清德表示，他很有誠意，一結束總統辯論就趕來鳳山支持他的「台大學弟」許智傑，他稱讚許在鳳山深耕25年，從議員、市長做到立委，在地鄉親看得到、找得到，許也廣結不分黨派、貧賤的朋友，也是評鑑第一名的立委，像是捷運黃線、新鳳山站、衛武營、lalaport等建設都能看到許奮鬥的身影。

「許智傑要我少說點話，要唱歌！」賴清德笑說，他在滅火器樂團主唱前面要怎麼唱，還是讓楊大正來唱，「我加減唱兩句就好」，因此由楊大正領唱，賴清德和許智傑、李昆澤、李柏毅等立委候選人也手拿麥克風合唱，台下民眾則用手機手電筒形成一片燈海，場面相當感動。

許智傑說，「政治可以有點輕鬆，生活雖普普通通，但也要樂在其中」，他希望繼續由他為鳳山民眾爭取更多福利、建設，也很感動賴清德一結束台北辯論行程就趕來相挺。活動約有1000名支持者到場支持，現場設有大型氣墊遊樂設施，許最後在唱歌環節特別單獨唱「我是勇敢的鳳山孩子」。

滅火器樂團主唱楊大正在台上與賴清德、許智傑合唱3年前蔡英文的競選主題曲《自信勇敢...
滅火器樂團主唱楊大正在台上與賴清德、許智傑合唱3年前蔡英文的競選主題曲《自信勇敢 咱的名》。記者劉學聖／攝影

賴清德 蔡英文 捷運

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