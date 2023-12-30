柯文哲台中造勢 稱硬做非核家園 死於肺癌的人會很多

民眾黨總統候選人柯文哲今晚出席由「韓粉五虎將」陳清茂舉辦的「南方崛起前進大台中」造勢，現場喊出超過4萬人，氣氛熱烈。記者黃仲裕／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲 今晚出席由「韓粉五虎將」陳清茂舉辦的「南方崛起前進大台中」造勢，柯文哲妻子陳佩琪也到場支持，現場喊出超過4萬人，氣氛熱烈。柯文哲批評賴清德提的2025非核家園「又在說謊」， 他不相信台中PM2.5不能處理，只有懶惰的政府無法做事情。

韓流期間被稱為「韓粉五虎將」之一的陳清茂，今晚在台中東區樂業路主辦「南方崛起前進大台中」大造勢，柯文哲大進場10分鐘，並與支持者逐一擊掌互動，但因柯粉過於激動，家長沒抓住小朋友，衝出隊伍，所幸記者撈起小孩，免被踩傷。

柯文哲致詞時提到，中台灣是台灣的搖擺州，總統大選台中投給誰，誰就會贏，這次讓大家決定台灣的總統由誰獲勝。從2000年開始，已經3次政黨輪替，「24年來終於有一次可以把藍綠一起下架，把國家贏回來，還給人民」，我們生活在這裡就是台灣人，台灣不是民進黨 專利，是全體台灣人的。

柯文哲說，台灣癌症死亡人數最多是肺癌，陳佩琪也得過肺腺癌，很多人對台中PM2.5有意見，在台灣不用抽菸，走出家門就跟抽菸差不多。民進黨候選人賴清德在總統政見發表會提到2025非核家園，他知道「他又在說謊了」，再生能源應穩健發展，並非先決定2025非核家園把能源停掉，把核電停掉，風電、光電能源就要拉上來，並開始丟錢，接下來就會政商勾結，若核電還在，中火發電可減少一點，但為什麼很多政治人物良心被狗咬走？

柯文哲批評，8年前給民進黨一個機會執政，沒想到民進黨怎會墮落這麼快，他也無法理解民進黨意識形態會這麼強，2025非核家園硬要做，若不解決這個問題，未來幾年死在肺癌的人數還會很多，他不相信台中PM2.5不能處理，也不相信什麼事情不能完成，只有懶惰的政府無法做事情。

柯文哲說，台中有三大交通要做，清泉崗機場、捷運 藍線及海線雙軌化，中彰投用清泉崗機場出入一定很便利，交通也要有配套，另捷運藍線本來路線都規畫好了，結果2014年又改了。

柯舉例說，蔡英文總統2017年到基隆宣布要興建基隆輕軌，4年後就要開通車，但他當時得知基隆輕軌捷運終點設在南港展覽館，心裡嚇到，因公車轉運站全部設在南港火車站，和南港展覽館還有一段距離。為此跑去找當時的交通部長賀陳旦與負責國發會的政委張景森，但兩人都說不知道。

柯文哲笑說，後來才知道一件事情，「是我太認真了，這個本來就是假的嘛。」柯認為中央政府根本不打算興建基隆輕軌，但因說4年完工，到第3年要穿幫了，又把他找去交通部，說基隆輕軌要變成基隆捷運，但隔了1年基隆捷運路線要改，改路線環評要不要重做，可行性評估、都市計畫也都要重做，預算也暴增，「我跟大家保證一定蓋不起來。」

柯文哲呼籲，「不能一天改變國家，也不要幻想什麼事都不做，國家會改變」，2024選出可以跟人民一起努力、面對困難，把問題解決的總統，票投不會貪汙、不會意識形態的柯文哲；台灣需要有力量的第三黨，立院需要中道、理性的民眾黨進入制衡，呼籲大家票投民眾黨。

柯文哲說到「五五計畫」，至少一周5天用5分鐘拉票，如果不住在家裏，也可打電話。柯說到此突哽咽，說他的父親有重聽，無法聽電話，心有所感，希望支持者與家人保持和諧，多與家人互動。