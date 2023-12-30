台總統辯論會／柯文哲：賴清德指中華民國帶來災難 選台灣國總統嗎？

民眾黨總統候選人柯文哲。(直播截圖)

台灣2024總統候選人辯論會台北時間30日下午在公視登場，民進黨總統賴清德 在候選人交互詰問時提問兩位候選人，要消滅中華民國 的是民進黨還是共產黨？民眾黨總統候選人柯文哲 回嗆賴清德前段說法失言，指中華民國是要給台灣帶來災難，「啊你不要選中華民國總統就好了嘛，你要選台灣國總統嗎？」

賴清德說明，侯友宜主張九二共識，柯文哲接受兩岸一家親，都是一個中國原則，中華民國和中華人民共和國有沒有互相隸屬？而如果他們認為消滅中華民國的是民進黨的話，為什麼民進黨已經兩次執政了中華民國依舊在？如果是共產黨的話，為什麼兩位候選人要去接受一個中國原則的九二共識或是兩岸一家親？

針對第一題，柯文哲回答，兩岸一家親他在2015年就提過，這只是對大陸方面表達一個善意，在這個善意上大家可以繼續交流。賴清德要一直要把這個和一個中國扯上關係，這就是典型的穿鑿附會、抹紅的手段。

柯文哲接著說，賴清德剛剛說要消滅中華民國的到底是中共還是民進黨，「不知道你的幕僚有沒有跟你講，你剛才有失言」，賴清德說把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平還是要給台灣帶來災難，「你們今天晚上的名嘴要忙著替你消毒這句話」。

柯文哲說，賴清德現在是說中華民國是要給台灣帶來災難，「你不要選中華民國總統就好了嘛，你要選台灣國總統嗎？」過度的抹紅是不需要的，賴清德會踢到鐵板。

針對第三個問題，賴清德指兩位總統候選人都主張內閣制政府，當然藍白合大家已經看到了各種醜相。內閣制國家是虛位元首，他們是不是主張要取消總統職權？或者是要把總統虛位化？這樣對台灣面對中國的威脅是好的嗎？

柯文哲表示，總統制要改成總理制，這涉及修憲不是一天可以完成的，中華民國修憲太困難，所以第一步是，行政院長任命應當得到國會多數同意；第二，總統到立法院去接受國情報告和立院黨團的質詢；第三，部會首長的任命先經過立法院委員會的聽證，「我還沒說是同意，最起碼第一步聽證」。

此外，柯文哲也說，他認為目前的政治制度讓小黨很難出頭，不分區的名額應該從5%降到3%，讓政治可以多元一點。還是要讓小黨比較有機會出頭，否則會陷入兩極的鬥爭，這也是第一次在台灣歷史上可能三黨不過半，或許可以給台灣帶來新的氣象。