台總統辯論會／侯提民進黨十大「失」政 批賴主張台獨 柯已讀不回

總統候選人電視辯論會登場，國民黨總統候選人侯友宜提出民進黨十大「失」政。(取材自Youtube)

台灣2024總統候選人電視辯論會在台北時間30日下午2時登場，國民黨總統候選人侯友宜 表示，從政見會到辯論會，賴清德對民進黨 七年錯誤與不足，沒有反省、沒有檢討，「說個抱歉有這麼困難嗎？」他提出民進黨十大「失」政，都在證明民進黨貪贓枉法、執政無能。

民進黨十大「失」政，包含一、能源政策錯誤、光電黑金；二、食安崩壞、採購壞蛋；三、治安敗壞、詐騙案十年新高；四、債留子孫、前瞻大撒幣；五、民生九缺 缺電、缺水，什麼都缺；六專制獨裁、NCC失責、卡管案；七、居住不正義，打房打假、社宅跳票；八、兩岸兵凶戰危、青年上戰場；九、低薪高房價、貧富差距十年新高；十、防疫無能，死亡近2萬人、疫苗弊案。

侯友宜表示，防疫和他來參選總統有很大關係，疫情 期間新北市是全台灣疫情最嚴重之處，民進黨卻是政治掛帥、政黨考量，許多他提出的建議，只因他是國民黨的市長，都被否決，直到疫情變嚴重，才願意採納他提出的方法，例如採納應戴口罩、口罩實名制、入境普篩、快篩陽等同確診等建議，都是先罵他、才照做，造成許多無辜生命逝去。

侯友宜表示，他永遠忘不了有一次他去三峽火葬場，看到靈堂沒有牌位，染疫死者火化後的骨灰罈上，也沒刻上名字，除了罈下有一張死亡證明書外，什麼都沒有，也沒有家屬送行。他要求同仁擺上鮮花、簡單祭拜，這是他們為亡者所能盡的一點點心意，至今仍讓他感到傷痛。

他說，總統府的正、副元首，在新北市困難時，是否曾經親自來關心？沒有，蔡英文總統是在疫情高峰過後，才打一通電話給他，他特別反映，請不要當他在前線與疫情拚命作戰時，放任綠營名嘴、民代、官員，不斷的對我進行政治攻擊。

侯友宜說，賴清德自稱是新北市萬里鄉親，有到新北市探訪過嗎？」沒有，甚至連一通電話也沒有。新北市染疫死亡三千多人，不僅是新北市民、也是中華民國國民，「難道賴先生只關心老家，不關心新北市的老百姓？」

他也更痛恨不少人在趁機賺國難財，缺快篩賺快篩、缺疫苗賺疫苗、缺電賺電、缺蛋賺蛋，背後到底有沒有人謀不臧、官商勾結，黑幕重重，都不用查清楚嗎？他再三強調擔任總統後，一定成立新的特偵組，官位無論多大，都要一件件查清楚。

侯友宜也批評，遺憾賴清德的選舉方式，只想靠賣芒果乾、抹紅他來贏得選舉，只會證明無能與無賴。他說，他主張兩岸和平對話交流，否則會兵兇戰危，卻被抹成賣台，連台獨主張都不反放棄，連中華民國都當成神話，「這不是信賴台灣，這是在謀害」。