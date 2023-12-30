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台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

台總統辯論會／賴清德、侯友宜、柯文哲交叉攻防

記者侯俐安、丘采薇、林縉明／台北即時報導
2024總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民眾黨總統候選人柯文哲（右起）、國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德出席。(記者余承翰／攝影)
2024總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民眾黨總統候選人柯文哲（右起）、國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德出席。(記者余承翰／攝影)

2024總統大選倒數14天，總統候選人電視辯論會在台北時間30日下午2時登場，經抽籤發言順序為民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲。流程分為四大階段，包含申論、媒體提問、交互詰問及結論。

流程上，第一階段將由賴清德、侯友宜、柯文哲依序申論8分鐘；第二階段是媒體提問，由台視、三立、鏡電視、中國時報、中央社五家媒體代表提問；中場休息10分鐘後，進入第四階段候選人交互詰問，每人各5分鐘。

賴清德將採取「進攻就是最好的防守」策略，盼鞏固民調領頭羊地位；侯友宜將訴諸「和平對戰爭、清廉對貪腐」；柯文哲將兩面作戰， 攻賴居住正義、財政紀律、社會安全網、萬里老家違建等爭議，並質疑侯執政能力與政績。

民進黨人士表示，賴清德團隊自本月初開始彙整資料、籌備辯論小組，召集多位曾協助蔡英文總統準備辯論的核心幕僚，將與對手正面對決。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，一個多月來，對於辯論的攻防都有模擬，也請專家學者協助。侯友宜陣營的主軸是「民主對專制」、「清廉對貪腐」、「和平對戰爭」。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，柯文哲會藉著辯論會質疑藍綠根本半斤八兩，但不會人格攻擊，會針對政績跳票，例如居住正義中的社會住宅數量。針對侯友宜，柯將鎖定侯在新北施政表現，質疑侯的執政能力跟政績。民眾黨人士也指出，柯文哲在辯論會的攻擊主軸將圍繞在政策缺失，篇幅將以賴清德為主。

侯友宜 柯文哲 賴清德

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