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侯友宜要民進黨「拿出證據」 盧秀燕：放過五月天

記者屈彥辰、周佑政、張裕珍／連線即時報導
路透廿八日報導，指稱台灣知名樂團五月天遭中國大陸當局施壓表態親中。（中新社）
路透廿八日報導，指稱台灣知名樂團五月天遭中國大陸當局施壓表態親中。（中新社）

路透引用不具名知情人士說法，指樂團五月天將遭大陸當局逼迫表態親中，民進黨總統候選人賴清德陣營隨即立即指控中共介選。國民黨總統候選人侯友宜昨指出，路透是引述民進黨內部官員消息報導，民進黨須拿出證據，造成五月天捲入，非常不應該。賴清德競辦發言人趙怡翔呼籲在野陣營應勇敢站出來共同譴責北京、強烈要求對岸別再介入台灣的民主，而不是配合國台辦，質疑消息來源。

民眾黨總統候選人柯文哲昨接受本報專訪表示，「台灣選舉一定會有外力介選」，而藍綠兩黨都想靠中國贏，民進黨希望抗中保台激發反中情緒，而國民黨盼大陸運送台商回來投票。

侯友宜昨說，路透是引述民進黨內部官員消息來報導，至於證據從何而來，民進黨要拿出證據，民進黨不但沒有拿出證據，用影射方式操控選舉，甚至造成五月天捲入政治紛爭，這是非常不對也不應該。國民黨副總統候選人趙少康昨表示，到底是台灣哪些國安官員或是國安報告記載，甚至還跟外國記者講，要找出來到底是誰講的，選舉期間製造謠言很可惡。

五月天明晚將到台中舉辦六場巡迴演唱會，針對外媒指五月天遭逼迫表態親中，台中市長盧秀燕表示，目前此消息無法辨識真假，但無論如何政治不要干涉藝術，不管是中國大陸或者是民進黨政府，都不應企圖對演藝人員或表演團體進行干擾，呼籲大家「放過五月天」。

民進黨 國民黨 賴清德

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