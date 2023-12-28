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賴清德選前兩周見拉抬 學者示警：留意負面選舉

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委陳學聖、清大兼任助理教授何志勇和國民黨新北市立委候選人洪佳君、林國春同台，解析當前選情。何志勇認為，據最近民調，民進黨總統候選人賴清德拉開領先幅度，但據國外實證研究，大選前兩周負面選舉最有效，而最後關鍵仍在鴻海創辦人郭台銘表態。圖／何志勇提供
國民黨前立委陳學聖、清大兼任助理教授何志勇和國民黨新北市立委候選人洪佳君、林國春同台，解析當前選情。何志勇認為，據最近民調，民進黨總統候選人賴清德拉開領先幅度，但據國外實證研究，大選前兩周負面選舉最有效，而最後關鍵仍在鴻海創辦人郭台銘表態。圖／何志勇提供

國民黨前立委陳學聖、清大兼任助理教授何志勇和國民黨新北市立委候選人洪佳君、林國春同台，解析當前選情。何志勇認為，據最近民調民進黨總統候選人賴清德拉開領先幅度，但據國外實證研究，大選前兩周負面選舉最有效，而最後關鍵仍在鴻海創辦人郭台銘表態。

針對綠營持續猛攻凱旋苑議題，洪佳君作為文化大學校友，她作為文大校友，為凱旋苑喊冤。她認為賴皮寮是違法違建，凱旋苑是合法的租屋，用違法來比合法，完全不客觀。

陳學聖補充，大群館在2018年，是以每年1500萬元的價格租給文化大學，2019年改名凱旋苑，降為每年1150萬元，且不再是學生宿舍，一般人都可租賃，由新光人壽物業管理公司託管外租，任美鈴家族的收入已經減少，但因被刻意操作為相對剝奪感，受到攻擊，不過侯友宜和家人討論過後，已宣佈將改作社宅，也回應了大家的期待。

何志勇提到，文化大學上下山有交通安全的問題，當年任美鈴選擇蓋宿舍讓學生減少通勤風險，其實是一件很好的事。

談到立委選情，洪佳君評價對手綠委蘇巧慧，「當我們在擔心蛋的問題時，蘇委員卻在稱讚農委會，還請陳吉仲到樹林發表，指稱國民黨在造謠。我們都覺得有問題的東西，民進黨卻都查不出來」。她也提出希望社會住宅能約是市價六或七成的價格，且租金可轉為頭期款，以租買合併的機制，讓民眾真的擁有房子，並且為鼓勵大家生育，希望推動生的越多，買房的價格折扣越多的政策。

就林國春的對手綠委張宏陸，設立看板呼籲「選好丈夫」，影射林國春離過婚，何志勇大表不解。何表示，離婚在現代社會並沒有道德貶意，但婚外情則是對配偶不忠，張宏陸打「好丈夫」這一點，豈不是在背刺民進黨有婚外情歷史的王世堅跟王定宇、趙天麟嗎？

針對最新民調，何志勇解讀美麗島滾動式近兩波民調，賴清德拉開領先幅度，就代表過去一周（尤其是第98波）支持賴的比率非常多。

何志勇也指出，根據國外實證研究，大選前兩周負面選舉最有效，提醒台灣選民此刻更需要留意有心政客的操作、甚至抹黑對手。他說，目前雖然有39%覺得應該要棄保，但有45.9%的人並不支持，這已經是排綠民調，所以還是欠缺臨門一腳；但換黨做40.8%（藍白合計）大於35.1%，郭台銘的表態會是關鍵。

民進黨總統候選人賴清德。圖／報系資料照
民進黨總統候選人賴清德。圖／報系資料照

民調 國民黨 民進黨

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