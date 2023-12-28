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台駐教廷使館牌 遭中國觀光客抹鼻涕

中央社台北28日電
台駐教廷大使館公布25日下午監視器錄影畫面，有5名疑似中國籍年輕人鬼祟接近駐教廷大使館館牌，由其中一名女性同夥持手機攝影。（圖取自facebook.com/TaiwaninHolySee）
台駐教廷大使館公布25日下午監視器錄影畫面，有5名疑似中國籍年輕人鬼祟接近駐教廷大使館館牌，由其中一名女性同夥持手機攝影。（圖取自facebook.com/TaiwaninHolySee）

社群網路今天瘋傳一段影片，一名中國青年到中華民國駐教廷大使館，將鼻涕抹在館牌上。駐教廷大使館已立刻清洗消毒館牌，並檢具監視器與影片，向義大利警方報案。

一位駐教廷大使館官員回應中央社詢問指出，使館看到網傳影片後，即刻調閱建築大門的監視器向警方報案，也請清潔人員消毒館牌，使館對於中國觀光客做出的不理性脫序行為，表達嚴正譴責。

網紅「公子沈」今天在X平台貼出影片，並點名公布吳姓肇事者的真實姓名，強調「史上最噁心小粉紅出爐」。

影片中該位青年動作相當明顯，用力擤了幾次鼻涕後，塗抹在駐教廷大使館的館牌上。由於駐教廷大使館位於羅馬的聖伯多祿大教堂前方大道，每天有許多來自世界各地的朝聖者經過，該位中國青年明目張膽的抹鼻涕行為，讓許多網友驚呼「超沒水準」。

有網友狂酸「武漢肺炎就是這樣被傳染到全世界的吧」，還有網友反諷，他以為中國小粉紅會在使館門口拉屎，「看來中國小粉紅最近素質已算是有提升了」。

另有網友打趣，中共最討厭看見中華民國國旗，影片中若有青天白日旗，在中國內地出現都會被打馬賽克，該名小粉紅影片特寫了掛著國旗的駐教廷使館，反而讓中華民國國旗「翻牆」散布到中國社群網站，莫非是用心良苦在反串。

大使館 中華民國 義大利

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