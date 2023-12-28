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柯文哲：賴不說台獨、藍不提統一 這只會發生在選舉時

中央社台北28日電
柯文哲出席台灣總統選舉第3場電視政見發表會。（中央社）
柯文哲出席台灣總統選舉第3場電視政見發表會。（中央社）

台灣民眾黨總統候選人柯文哲今天在電視政見會表示，民進黨總統候選人賴清德只有選舉時不主張台獨，國民黨只有在選舉時不主張統一，只有選擇他才能終結藍綠惡鬥，這是台灣選民第一次有機會同時下架藍綠。

台灣總統大選第3場電視政見發表會今天登場，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德3人再度同場交鋒。政見會抽籤的發言順序為柯文哲、侯友宜、賴清德。

柯文哲在第2輪發表時主攻國防、兩岸和外交政見。柯文哲表示，過去8年民進黨執政下，台灣丟掉9個邦交國，現在剩下13個，是歷史新低，有人戲稱「外交部是斷交部」，但不忍苛責，因為根本問題仍是台灣與大陸的關係。

柯文哲表示，兩岸之間幾乎零互動，只有互相喊口號，完全沒有溝通，讓台灣海峽成為外媒眼中「世界上最危險的區域」。

談及兩岸關係，柯文哲表示，今天外傳中共施壓樂團五月天發表親中言論，若屬實必須嚴厲譴責，因為這無助於兩岸溝通交流。他也說，兩岸關係是太平洋兩岸，不是台灣海峽兩岸，必須在中美對抗架構下思考台灣議題，在這個關係裡，和平就「三贏」，衝突就「三輸」。

柯文哲指出，民進黨現階段仍有台獨黨綱，過去8年執政與大陸零互動，現在更推舉自稱「務實的台獨工作者」的賴清德當總統候選人；另一方面，國民黨沒有修正「統一黨章」，推派的侯友宜也公然接受已無民意支持的九二共識。

柯文哲批評，賴清德只有選舉時不主張台獨，國民黨只有選舉的時不主張統一，不管是民進黨或國民黨，他們選舉都是走回頭路，挑起統獨意識型態、製造群眾互相仇恨，選舉過後，只留下一個被撕裂的社會。

柯文哲強調，兩岸關係的最佳方案就是「台灣自主、兩岸和平」，他會遵守「中華民國憲法」以及「兩岸人民關係條例」，確保台灣人民在民主、自由的政治體制與生活方式，能夠以對等尊嚴的前提，與大陸以「5個互相」交往。

談及外交政見，柯文哲表示，他主張發展務實外交，不拘泥於意識形態和名稱，他會積極鞏固現有邦交國，但會改變過去的「金援外交」，主張減少無償金援，提升有償金援，並以技術合作為核心的開發援助。

柯文哲也說，台灣應與非邦交國家的合作，在軍事安全領域，應建立美日台三邊的安全對話平台，且與印太地區鄰國、歐洲國家，建立更緊密的安全合作關係。

柯文哲強調，民進黨的台獨黨綱、國民黨的統一黨綱，都讓台灣人民恐懼與不安，只有選擇他才能終結藍綠惡鬥，這一次台灣選民第一次有機會同時下架藍綠。

柯文哲 國民黨 民進黨

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