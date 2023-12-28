侯友宜射改變經濟3支箭 誓言讓台灣再起飛

國民黨台灣總統候選人侯友宜（中央社）

國民黨台灣總統候選人侯友宜 今天在政見發表會猛攻民進黨 執政下國內經濟不振，他提出要改變台灣經濟的3支箭，包括趕快融入區域經濟等，他做總統一定創造兩岸和平、創造經濟內閣，讓護國神山遍及全球，台灣經濟再起飛。

台灣總統大選最後一場電視政見發表會晚間舉行，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜再度同場交鋒；政見會抽籤的發言順序為柯文哲、侯友宜、賴清德。

侯友宜在第3階段發言時說，他記得民國70、80年代，國民黨執政時達到「台灣錢淹腳目」的榮景，台灣可以變成高科技之島得利於成功發展半導體，經濟做好是領導人該做的事。

侯友宜說，現在經濟成長率創14年新低，是金融海嘯以來最低紀錄，人民面臨低薪、高通膨與高房價，貧富差距越來越高，人力銀行調查今年各行業年終獎金創10年新低，人民給民進黨打的經濟成績是不及格。

他表示，台灣是出口貿易導向依賴度高的國家，但國際空間卻走不出去，兩岸關係如果不好，就會影響台灣參與國際經貿組織，民進黨這幾年也無能為力。

侯友宜說，台灣在轉型過程中，數位轉型與低碳經濟是最重要議題，淨零碳排也要做。歐盟碳邊境調整機制2023年10月開始試行，所以他提出要改變台灣經濟的3支箭，包括趕快融入區域經濟、改善投資 環境以及企業要創新轉型。

侯友宜表示，他任內會積極參與全球經濟整合，完成加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的責任，同時啟動區域全面經濟夥伴協定（RCEP），與提升主要貿易國的自由貿易協定（FTA）覆蓋率。

侯友宜說，他也要推動台美21世紀貿易倡議，最重要的是第2階段的台美租稅協議，協商過程一定要公開透明，跟企業界好好溝通。

他表示，跟中國談時，一定要先考慮到台灣的主權、經濟安全，也要呼應產業需求；尤其在重新協商兩岸經濟合作架構協議（ECFA）時，不管是貨貿、服貿，兩岸要有制度性的貿易協商機制，確保台商在中國的投資權益。「我沒有在大陸做生意，我也沒有貪污，所以不要再抹紅」。

改善投資環境方面，侯友宜說，電最重要，且水資源調度要做好；企業創新在最重要的產業研發、智慧製造、節能減碳做好，並把扣抵額提升。

侯友宜表示，媒體調查515間企業對產業與經濟想法，他是最被看好的總統候選人。所以他未來做總統，一定創造兩岸和平、創造經濟內閣，讓台灣的護國神山遍及全球，台灣經濟再起飛。