侯友宜射改變經濟3支箭 誓言讓台灣再起飛
國民黨台灣總統候選人侯友宜今天在政見發表會猛攻民進黨執政下國內經濟不振，他提出要改變台灣經濟的3支箭，包括趕快融入區域經濟等，他做總統一定創造兩岸和平、創造經濟內閣，讓護國神山遍及全球，台灣經濟再起飛。
台灣總統大選最後一場電視政見發表會晚間舉行，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜再度同場交鋒；政見會抽籤的發言順序為柯文哲、侯友宜、賴清德。
侯友宜在第3階段發言時說，他記得民國70、80年代，國民黨執政時達到「台灣錢淹腳目」的榮景，台灣可以變成高科技之島得利於成功發展半導體，經濟做好是領導人該做的事。
侯友宜說，現在經濟成長率創14年新低，是金融海嘯以來最低紀錄，人民面臨低薪、高通膨與高房價，貧富差距越來越高，人力銀行調查今年各行業年終獎金創10年新低，人民給民進黨打的經濟成績是不及格。
他表示，台灣是出口貿易導向依賴度高的國家，但國際空間卻走不出去，兩岸關係如果不好，就會影響台灣參與國際經貿組織，民進黨這幾年也無能為力。
侯友宜說，台灣在轉型過程中，數位轉型與低碳經濟是最重要議題，淨零碳排也要做。歐盟碳邊境調整機制2023年10月開始試行，所以他提出要改變台灣經濟的3支箭，包括趕快融入區域經濟、改善投資環境以及企業要創新轉型。
侯友宜表示，他任內會積極參與全球經濟整合，完成加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的責任，同時啟動區域全面經濟夥伴協定（RCEP），與提升主要貿易國的自由貿易協定（FTA）覆蓋率。
侯友宜說，他也要推動台美21世紀貿易倡議，最重要的是第2階段的台美租稅協議，協商過程一定要公開透明，跟企業界好好溝通。
他表示，跟中國談時，一定要先考慮到台灣的主權、經濟安全，也要呼應產業需求；尤其在重新協商兩岸經濟合作架構協議（ECFA）時，不管是貨貿、服貿，兩岸要有制度性的貿易協商機制，確保台商在中國的投資權益。「我沒有在大陸做生意，我也沒有貪污，所以不要再抹紅」。
改善投資環境方面，侯友宜說，電最重要，且水資源調度要做好；企業創新在最重要的產業研發、智慧製造、節能減碳做好，並把扣抵額提升。
侯友宜表示，媒體調查515間企業對產業與經濟想法，他是最被看好的總統候選人。所以他未來做總統，一定創造兩岸和平、創造經濟內閣，讓台灣的護國神山遍及全球，台灣經濟再起飛。
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