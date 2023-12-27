賴清德打經國牌 學者：不是被台獨燒壞腦就是惡意扭曲

民進黨總統候選人賴清德，在政見會上打前總統經國牌。（本報資料照片）

民進黨總統候選人賴清德 ，在政見會上打前總統經國牌，台灣世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，經國先生隔空打臉賴清德。

賴清德周二在政見發表會表示，蔣經國 是走落地生根這條路，放棄了落葉歸根，「再看看現在國民黨 以馬英九、趙少康、韓國瑜、朱立倫為首的國民黨，不思如何落實經國先生的路線，卻反其道而行，國民黨對得起經國先生嗎？」

游梓翔說，賴清德在政見會上提到和蔣經國有關的兩件事。第一是十大建設。賴清德說蔣經國是知道反攻無望，所以才推十大建設。第二是賴清德提到蔣經國說的「沒有台灣問題，只有中國問題」，賴清德似乎認為這句話是說「問題在中國，不在台灣」，因此批評「馬英九為首的國民黨」，怎麼不去罵對岸。

游梓翔表示，賴清德這兩段話告訴我們，「他不是被台獨思想燒壞腦袋了，就是對蔣經國的惡意扭曲」。

游梓翔表示，他長期研究領導人公開講話，只好拿證據來打賴清德的臉。蔣經國關於十大建設的最完整談話，是1974年2月26日在立法院做行政院長施政報告時說的，包括那句「今天不做，明天就要懊悔」，當年的《立法院公報》留下了完整紀錄。

他說，在同一份報告裡，蔣經國10多次提到了「統一」，包括引用孫中山的話，說要「收復大陸，在大陸上建立一個三民主義強大的、統一的、愛好和平的國家」。

游梓翔表示，當然當年的時空和現在已經非常不同，但無論如何，賴清德都不應鬼扯什麼「反攻無望才推十大建設」，建設台灣成為「復興基地」向來是蔣經國的使命，包括民進黨至今仍在享受的十大建設在內。

至於「沒有台灣問題，只有中國問題」，游梓翔表示，蔣經國是在1975年9月23日，在立法院施政報告中說的。完整說法是「現在一般人講現在是台灣的問題，我覺得今天不是台灣的問題，台灣屬於中國，屬於中華民國，這是誰都不能夠懷疑的。這是無論從法、從歷史、從文化各方面看都是如此，所以我覺得今天台灣的問題是不存在的，今天存在的問題是中國問題」（《立法院公報》）。

游梓翔表示，蔣經國這段話是為了駁斥很多台獨人士愛扯的「台灣前途未定論」，強調沒有「台灣是否屬於中國」的問題，只有「中國如何統一」的問題。台獨工作者賴清德想扭曲蔣經國的談話，「看到沒，經國先生出來隔空打他的臉了。