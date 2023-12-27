侯友宜凱旋苑爭議 妻發聲：將改社宅…他遭抹黑 很不捨

國民黨總統候選人侯友宜太太任美鈴女士的一封信。圖／侯友宜競辦提供

民進黨 總統候選人賴清德老家違建爭議延燒，近來民進黨猛攻國民黨總統候選人侯友宜 家人持有的「凱旋苑（大群館）」，侯友宜競辦今天上午舉辦記者會，公布侯友宜太太任美鈴親自寫的一封信，她說，2026年6月和廠商租約到期後，他們就會透過例如崔媽媽包租代管方式將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。

侯競辦副執行長謝政達表示，2018年侯友宜競選新北市長時，他們曾連續開了好幾場記者會澄清此事，沒想到五年後還要繼續開此記者會。他說，記者會片段有看到侯友解釋當初的一切，影片末端有說，「如果台北市政府認定這樣的土地是不能在分區使用上作為宿舍，他願意解約」。

謝政達表示，過程中台北市政府、教育部有不同解釋，互相推託很長一段時間，當年7月3日北市政府都發局認為違反土地使用規定，不能作為學生宿舍、只能作為宿舍，因此和文大解約，造成文大將近學生租屋很大的困擾。直到2019年5月17日和新壽公寓有限大廈，改建成「凱旋苑」承租代管，將四人房改為單人房、雙人房出租，提供保全、清潔、垃圾，透過此方式，作為出租人。

謝政達也出示房屋租賃契約，從原本是用1500萬簽約，合約價格一年是1150萬，比當初和文化大學簽訂的租賃契約更便宜。他強調，從昨天開始網路上影片和對手不斷攻擊，侯友宜每年賺2000萬的包租公，這都是不實事情，選辦會針對此事，一定會提出告訴，不容外教刻意抹黑。

現場也公布侯友宜太太任美鈴女士的一封信：

關於凱旋苑

這是我父親留給我們家人的財產，是我在跟侯友宜結婚之前就已繼承的原有財產，法律上清清楚楚，從頭到尾都不屬於侯友宜。

我們親愛的兒子當年因為火燒車事件，離開了我們，母親也因為他終年忙於公務，曾經對他說過「你連我的孫子都顧不好」。因為母親當年擔心他擔任刑警，隨時都有危險，不知哪天出任務一去不回，所以用父親留下的這塊地蓋房子，希望讓女兒有個依靠。

母親留給我來照顧自己及孫女的房產，在2018年選舉時，曾被拿來藉故炒作。原以為經過詳細說明及社會各界嚴格檢驗後，已經雨過天青，想不到在這次大選，又再度被拿來混淆視聽。

經過當年的紛擾後，房產後來就簽約租給新光人壽公寓大廈管理維護公司承租經營，改名為凱旋苑，分租價格也由他們自己來決定。

今天在選舉的最後階段，綠營人士再度藉「凱旋苑」抹黑、攻擊侯友宜，我感到無奈也十分不忍，侯友宜也因為牽連到我而為我抱不平，認為這是繼承家族土地的經營，沒有做錯事，我們卻遭到抹黑攻擊，他對我的父母也深懷歉意。這些，我都看在眼裡。

這整件事我們是合法繼承，合法建造，從頭到尾都合法，我們依法出租繳稅，沒有逃漏稅，我和女兒願意用最高標準看待自身，身為他的太太與家人，我們疼惜他走政治這條路的辛苦，我們願意用更大的善念來終結政治上的抹黑與貭疑。

因為和新光人壽廠商物業管理有合約限制，我們無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，我們全部以捐款方式補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入 戶清寒青年朋友，包括青年學生。等2026年6月和廠商租約到期後，我們就會透過例如崔媽媽包租代管方式將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。

對一個從政這麼多年的侯友宜，他們挖空心思後也只能用一棟屬於我不屬於他的房子來攻擊他，代表他真的沒有什麼缺失瑕疵可供批判了。每次看到他因公忘私、疲憊的身影，都會很不捨，更不願看到因為我們而連累他。

但是他說，這件事我們不退縮、不閃避，因為我們沒有做錯事，現在你們只是想做得更多。公道自在人心，我們要真心相信我們付出每一份心力都在讓台灣變得更好。

為了他多年來始終如一的信念，我們全家人都會跟侯友宜緊緊站在一起。