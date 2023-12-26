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鈕則勳評總統政見會：候選人欺敵 等辯論會才放大絕

記者歐陽良盈／台北27日電
民進黨總統候選人賴清德(左)、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。(中央社)
民進黨總統候選人賴清德(左)、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。(中央社)

第16任總統候選人第二場電視政見發表會昨天登場，台灣文化大學廣告學系主任鈕則勳評析，認為候選人策略和第一場差不多，應該是某程度的欺敵，等到正式辯論會才會放大絕。

鈕則勳指出，國民黨總統候選人侯友宜採挑戰者策略，以攻擊為主，但也陳述自己的政績，符合攻守兼具的戰略邏輯。侯的策略是希望補中間選民、南部選民、年輕族群等三弱。特別是打詐，因為民眾對詐騙惡感最重，侯並提出控制問題的方法，烘托自己警長有Guts與魄力的形象定位。

鈕則勳表示，民進黨總統候選人賴清德前兩輪多陳述政見，想建構領導者格局，第三輪才以攻擊為主，這樣的策略安排有點奇怪，畢竟賴是執政者，第三輪卻用整段時間在打國民黨，有點浪費辯論的寶貴時間，質疑是否有民調顯示政黨支持度國民黨已超前民進黨，所以賴才著墨打藍？

鈕則勳指出，賴清德在全力攻擊國民黨有三大禍害時，又是滿滿的抗中牌，問題是，在決戰階段各陣營應該力求拓票，而不是以鞏固基本盤為滿足；賴一直批評國民黨，沒有辦法讓民眾覺得民進黨很棒，反而變成呼應民眾黨總統候選人柯文哲的主軸：藍綠都很爛。

鈕則勳認為，賴清德的操作仍然無法拓票到中間選民，反而有利於柯文哲。柯文哲昨天政見會表現以陳述政見為主，滿滿的佛系打法，只有在陳述政見的過程中偶爾砲打藍綠，呼應跳脫藍綠的競選主軸，對於基本盤的鞏固會有一定效果。

鈕則勳認為昨天的政見會看下來沒有什麼特別的新創意，也沒有辦法強化候選人的魅力，四平八穩了無新意，或許他們是想等正式的辯論會上場，再把秘密武器或招數拿來用，展開放大絕的操作。

文化大學廣告學系主任鈕則勳。(本報資料照片)
文化大學廣告學系主任鈕則勳。(本報資料照片)

國民黨 賴清德 柯文哲

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