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趙少康清大開講 學生犀利提問外交國防及中美問題

記者巫鴻瑋、張裕珍／新竹即時報導
趙少康與清大學生校園開講，大談兩岸、外交國防理念。記者張裕珍／攝影
趙少康與清大學生校園開講，大談兩岸、外交國防理念。記者張裕珍／攝影

國民黨副總統候選人趙少康今天晚間與國立清華大學學生舉行校園座談，提問階段學生首先就以台灣外交困境為題，詢問趙少康若當選如何解決，趙少康則喊話中國大陸當局「不要再挖我們的邦交國了啦，什麼意思嘛」，希望兩岸回到外交休兵，以實質外交、經貿為主軸。

由清大自主學習小組副組長、經濟系大三學生首先提問趙少康如何讓台灣走出外交困境，趙少康直切問題認為「需要跟大陸好好談」，對於已經遭中國大陸挖走的邦交國是否能恢復邦交，趙少康不太抱希望，但希望中國大陸不要再挖台灣邦交國。

趙少康指出，馬英九執政時期既然能外交休兵，為何現在無法，疑惑中國大陸將台邦交國全部挖走究竟能有什麼好處，但他提到台方重點應是放在實質外交及經貿上，同時在中美關係緊張下，環保議題仍是焦點，即便2050淨零碳排難以達到，台灣仍應盡力落實，要讓世界看到台灣有誠意，最好能起到示範作用，讓世界看到台灣的實力。

趙少康認為，台灣要走出外交困境，除了倚靠兩岸和談，還能以經濟、環保實力證明自己，他說「台灣雖小，但實力還是很強的，至少在全世界排名前2、30名」。

接著趙少康回應學生提問「美國軍國主義」，趙少康認為軍備是必要之惡，但不能放棄軍備，他提到國民黨從兩蔣時期以來從未放棄軍備，不過蔣介石曾提過兩岸是「7分政治、3分軍事」，更舉孫子兵法「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」他認為台灣經不起戰爭，一旦開戰，台灣必定成為戰場。

趙少康更酸民進黨非核家園政策，若是推動「非戰家園」該多好，同時也期盼中國大陸有更多反戰聲音，兩岸能將軍備的預算用於發展經濟，應把預算用在刀口上，例如新竹這樣高速發展的新興城市明明需要大量經費建設，若能將上千億軍事預算省下該多好。他也批民進黨不要再以國防為名，行貪汙之實。

趙少康 邦交 預算

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