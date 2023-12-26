趙少康清大開講 學生犀利提問外交國防及中美問題

趙少康與清大學生校園開講，大談兩岸、外交國防理念。記者張裕珍／攝影

國民黨副總統候選人趙少康 今天晚間與國立清華大學學生舉行校園座談，提問階段學生首先就以台灣外交困境為題，詢問趙少康若當選如何解決，趙少康則喊話中國大陸當局「不要再挖我們的邦交 國了啦，什麼意思嘛」，希望兩岸回到外交休兵，以實質外交、經貿為主軸。

由清大自主學習小組副組長、經濟系大三學生首先提問趙少康如何讓台灣走出外交困境，趙少康直切問題認為「需要跟大陸好好談」，對於已經遭中國大陸挖走的邦交國是否能恢復邦交，趙少康不太抱希望，但希望中國大陸不要再挖台灣邦交國。

趙少康指出，馬英九執政時期既然能外交休兵，為何現在無法，疑惑中國大陸將台邦交國全部挖走究竟能有什麼好處，但他提到台方重點應是放在實質外交及經貿上，同時在中美關係緊張下，環保議題仍是焦點，即便2050淨零碳排難以達到，台灣仍應盡力落實，要讓世界看到台灣有誠意，最好能起到示範作用，讓世界看到台灣的實力。

趙少康認為，台灣要走出外交困境，除了倚靠兩岸和談，還能以經濟、環保實力證明自己，他說「台灣雖小，但實力還是很強的，至少在全世界排名前2、30名」。

接著趙少康回應學生提問「美國軍國主義」，趙少康認為軍備是必要之惡，但不能放棄軍備，他提到國民黨從兩蔣時期以來從未放棄軍備，不過蔣介石曾提過兩岸是「7分政治、3分軍事」，更舉孫子兵法「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」他認為台灣經不起戰爭，一旦開戰，台灣必定成為戰場。

趙少康更酸民進黨非核家園政策，若是推動「非戰家園」該多好，同時也期盼中國大陸有更多反戰聲音，兩岸能將軍備的預算 用於發展經濟，應把預算用在刀口上，例如新竹這樣高速發展的新興城市明明需要大量經費建設，若能將上千億軍事預算省下該多好。他也批民進黨不要再以國防為名，行貪汙之實。