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民調網站最新預測 立委選戰藍營將接近過半

記者鄭媁／台北即時報導
民調網站「無情真實的未來預測」 根據近期民調更新，預測2024年以總統得票率推估立法委員總席次，國民黨可望拿下56席，民進黨可拿下47席，民眾黨預測囊括8席，無黨籍可能有2席。圖／擷取自無情真實的未來預測網站
民調網站「無情真實的未來預測」 根據近期民調更新，預測2024年以總統得票率推估立法委員總席次，國民黨可望拿下56席，民進黨可拿下47席，民眾黨預測囊括8席，無黨籍可能有2席。圖／擷取自無情真實的未來預測網站

民調網站「無情真實的未來預測」 根據近期民調更新，預測2024年以總統得票率推估立法委員總席次，國民黨可望拿下56席，民進黨可拿下47席，民眾黨預測囊括8席，無黨籍可能有2席。比起12月3日的預測，藍綠不分區各增減一席。

立法院總席次113席，73席區域立法委員採單一選區制選出，3席平地原住民立法委員、3席山地原住民立法委員採複數選區制選出，34席全國不分區採比例代表制選出。「無情真實的未來預測」參考自12月7日至12月12日以來，包括有ETtoday、台灣民眾黨、鏡新聞、TVBS、鋒燦等民調。

不分區政黨席次預測方面，民調網站以投票意向均值、投票意向加權，以及總統得票推估不分區得票3者平均，來預測若明日投票各政黨可能獲得的席次。

民調網站預測，國民黨區域立委可獲42席、不分區則預計有14席；民進黨區域立委可獲35席、不分區預計有12席；民眾黨不分區可望拿下8席；另預計有2席無黨籍區域立委，分別為苗栗縣及原住民選區。

該網站指出，泛藍優勢為30席、泛綠優勢有20席，五五波選區則有23席，相關推估是根據歷年總統與不分區政黨選舉推估，僅供參考。

網站指出，若考量五五波選區的可能範圍、以68%機率落點，國民黨立委席次有機會落在51至60席；民進黨落在43席52；民眾黨則是7至9席，另有2至3席可能為無黨籍。而若排除優勢選區範圍、以79%機率落點，國民黨有望落在46至62席；民進黨落在41至57席；民眾黨則不變。

民調 國民黨 民進黨

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