稱蔣經國棄落葉歸根 賴清德：國民黨死抱一中對得起？

第16屆總統副總統選舉，總統候選人電視政見發表會第二場下午在中視舉行，民進黨總統候選人賴清德會後受訪說感想。記者曾吉松／攝影

民進黨總統候選人賴清德 今天在政見發表會表示，前總統蔣經國 是走落地生根這條路，放棄了落葉歸根。「再看看現在國民黨 以馬英九、趙少康、韓國瑜、朱立倫為首的國民黨，不思如何落實經國先生的路線，卻反其道而行」，「國民黨對得起經國先生嗎？」

賴清德在今政見會第三輪時說，國民黨帶給台灣的第一大禍害，就是國民黨死抱一個中國的神主牌，造成國家認同分歧，影響國內團結。過去國民黨反共，是要反攻大陸、消滅萬惡共匪、解救大陸同胞，過去國民黨還曾帶領國人打過古寧頭戰役、823砲戰、一江山大陳島戰役，曾經守護過中華民國，也守護過台灣。

賴清德說，但是後來蔣經國知道反攻無望，因此推出十大建設，晉用大量台籍人士，並說出「我在台灣住了四十年，當然是台灣人，當然也是中國人」的話。換句話說，蔣經國是走落地生根這條路，放棄了落葉歸根。「我們再看看現在國民黨以馬英九、趙少康、韓國瑜、朱立倫為首的國民黨，不思如何落實經國先生的路線，卻反其道而行。」

賴清德說，國民黨不但不反共，而且親共；嘴巴說要守護中華民國，但是一方面反對軍購案，杯葛國防自主，另外一方面政治上接受九二共識，完全無視於中國國家主席習近平去年在中共二十大會上已經再次定調，九二共識就是一個中國原則，就是一國兩制，完全沒有中華民國存在的空間。

賴清德說，國民黨在經濟上還要重啟服貿，準備開放大量的中生來台，將經濟要再度地鎖進中國，完全不理會台灣社會會遭受多大的衝擊。賴清德說，蔣經國曾提出，「沒有台灣問題，只有中國問題」。但每次中國對台灣進行威脅的時候，馬英九為首的這些國民黨人，都不斷批判政府、批判台灣挑釁中國。他要讓全國的民眾來評評理，「國民黨對得起經國先生嗎？對得起生養它的這塊土地嗎？對得起廣大的台灣人民嗎？」