民調網站最新預測 侯康、賴蕭勝選機率拉近

民調網站「無情真實的未來預測」預測2024年中華民國總統副總統選舉，若明日投票，民進黨賴蕭配勝率57%、國民黨侯康配勝率43％，民眾黨柯盈配小於1％。圖／擷取自無情真實的未來預測網站

民調 網站「無情真實的未來預測」預測2024年中華民國總統副總統選舉，若明日投票，民進黨賴蕭配勝率57%、國民黨侯康配 勝率43％，民眾黨柯盈配 小於1％。藍綠兩組當候選人當選機會均為「相等」；但網站也預測，民進黨可望史無前例邁向第三任期。

民調網站「無情真實的未來預測」以12月20日至12月22日，蒐集包括影響力數據顧問、ETtoday、TVBS及美麗島電子報等全國民調推估得票率，取得得票中間值後，再以得票範圍（投票率70%概估）換算明日勝選機率。

結果顯示，賴蕭配得票數可能範圍為542萬至579萬，得票率可能範圍在39.6％到42.3％；侯康配得票數可能範圍落在515萬到552萬，得票率可能範圍為37.6％到40.3％，賴蕭與侯康得票率在誤差範圍內。柯盈配得票得票數可能範圍為256萬到293萬，得票率可能範圍在18.7％到21.4％。

與12月15日網站預測的得票率相較，賴蕭變動不大，侯康配增加1.5個百分點，柯盈配則減少1.7個百分點。

「無情真實的未來預測」以可能得票率換算勝選機率，在100次選舉中，賴清德勝場趨近57次，侯友宜勝場趨近43次，柯文哲勝場趨近於零。

而在六都得票分布推估方面，該網站指出，賴清德可望在台南、高雄取得5成以上的得票；侯友宜在台北、桃園則有望獲得4成以上得票；新北市方面，賴、侯推估皆有3成9得票；台中部分，賴、侯39.5%、37.5%得票實力。