我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美再延長對中國醫療產品關稅豁免 至2024年5月

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

會有「侯習會」嗎？侯：回到馬習會時代 不太可能

記者侯俐安／台北即時報導
第16屆總統副總統選舉，總統候選人電視政見發表會第二場下午在中視舉行，國民黨總統候選人侯友宜抵達會場。(記者曾吉松／攝影)
第16屆總統副總統選舉，總統候選人電視政見發表會第二場下午在中視舉行，國民黨總統候選人侯友宜抵達會場。(記者曾吉松／攝影)

台視今晚播出侯友宜專訪，針對2015年前總統馬英九與中國國家主席習近平「馬習會」會談，他當選是否會有「侯習會」？侯友宜說，「太遠了，現在要回到那時候，不一樣了，要回到馬習會，那不太可能」。

他說，兩岸必須先從初步的交流對話開始，從平等、友善開始，宗教、教育、經濟，甚至兩岸的合作打擊犯罪，一步一步來，海基、海協兩會盡快再達成協調機制，不然這麼久沒有互動，總是要開始。但他最希望的是，在釋出很多善意時，中國戰機不要再過我們的防空識別區。

對於習近平在「拜習會」稱不會放棄統一台灣，如果有這一天，侯會怎麼做？侯友宜說，他對中國從來沒有存在不切實際的幻想，「他們講的話我都當成是真的，我們也是要準備」，但準備歸準備，總是要談，起碼降低衝突性，在平等、尊嚴、友善之下，好好當鄰居，起碼在這一代有責任，他強調，「不是叫做維持現狀，而是衝突要降到最低」。

外界認為台美關係已經最好了，能超越嗎？侯友宜說，「我們會更好」，無論國防軍備，軍事情報的互動性、軍事交流都會更緊密，國防軍備調整一定會研究好，該買的武器、加強的軍備都不會少，全民防衛動員會提升讓人們都有憂患意識的判斷，同時穩定印太地區安全，讓台灣危機降到最低。台海安定、台灣安全、世界就放心了。

侯友宜在專訪中也談到體育政見，他說，運動是台灣團結的重要力量，運動贏就是台灣贏，運動和年輕人是結合在一起的。他希望將體育與青年結合，在他上任一年內成立「體育及青年發展部」，投資更多人才、資源，在青年事務發展，結合往前走，層級提高，跨部會加強，讓青年人有夢可逐。

侯友宜 習近平 馬英九

上一則

台前防長馮世寬談台美關係 「只差沒有建交」

延伸閱讀

首曝曾找韓國瑜任副手 侯友宜：非常期待郭董歸隊

首曝曾找韓國瑜任副手 侯友宜：非常期待郭董歸隊
會後受訪批賴清德抹紅抹黑 侯友宜再比「喜樂」手勢：選舉要團結台灣

會後受訪批賴清德抹紅抹黑 侯友宜再比「喜樂」手勢：選舉要團結台灣
台總統政見發表／侯友宜再批民進黨「桃花黨」問賴：這是美德？

台總統政見發表／侯友宜再批民進黨「桃花黨」問賴：這是美德？
台總統政見發表／賴清德：支持「政治門外漢」侯友宜 等於支持馬英九

台總統政見發表／賴清德：支持「政治門外漢」侯友宜 等於支持馬英九

熱門新聞

總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
國民黨副總統候選人趙少康（前）日前到政治大學，參加「政治進入大學2.0 青年與副總統候選人座談 」，說明參選副總統理念並接受現場學生提問。記者胡經周／攝影

73歲的他受年輕人歡迎…賴蕭配被揭硬傷：綠營頭痛了

2023-12-18 13:12
美麗島民調12月份國政民調指出，柯文哲仍扮關鍵少數，左右賴清德或侯友宜領先地位。（本報系資料照）

台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

2023-12-22 22:16

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」