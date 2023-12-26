會有「侯習會」嗎？侯：回到馬習會時代 不太可能

第16屆總統副總統選舉，總統候選人電視政見發表會第二場下午在中視舉行，國民黨總統候選人侯友宜抵達會場。(記者曾吉松／攝影)

台視今晚播出侯友宜 專訪，針對2015年前總統馬英九 與中國國家主席習近平 「馬習會」會談，他當選是否會有「侯習會」？侯友宜說，「太遠了，現在要回到那時候，不一樣了，要回到馬習會，那不太可能」。

他說，兩岸必須先從初步的交流對話開始，從平等、友善開始，宗教、教育、經濟，甚至兩岸的合作打擊犯罪，一步一步來，海基、海協兩會盡快再達成協調機制，不然這麼久沒有互動，總是要開始。但他最希望的是，在釋出很多善意時，中國戰機不要再過我們的防空識別區。

對於習近平在「拜習會」稱不會放棄統一台灣，如果有這一天，侯會怎麼做？侯友宜說，他對中國從來沒有存在不切實際的幻想，「他們講的話我都當成是真的，我們也是要準備」，但準備歸準備，總是要談，起碼降低衝突性，在平等、尊嚴、友善之下，好好當鄰居，起碼在這一代有責任，他強調，「不是叫做維持現狀，而是衝突要降到最低」。

外界認為台美關係已經最好了，能超越嗎？侯友宜說，「我們會更好」，無論國防軍備，軍事情報的互動性、軍事交流都會更緊密，國防軍備調整一定會研究好，該買的武器、加強的軍備都不會少，全民防衛動員會提升讓人們都有憂患意識的判斷，同時穩定印太地區安全，讓台灣危機降到最低。台海安定、台灣安全、世界就放心了。

侯友宜在專訪中也談到體育政見，他說，運動是台灣團結的重要力量，運動贏就是台灣贏，運動和年輕人是結合在一起的。他希望將體育與青年結合，在他上任一年內成立「體育及青年發展部」，投資更多人才、資源，在青年事務發展，結合往前走，層級提高，跨部會加強，讓青年人有夢可逐。