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首曝曾找韓國瑜任副手 侯友宜：非常期待郭董歸隊

記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜。(記者曾吉松／攝影)
國民黨總統候選人侯友宜。(記者曾吉松／攝影)

台視晚間播出國民黨總統候選人侯友宜專訪，侯友宜首度證實，在藍白合瀕臨破局的時候，確實有找過前高雄市長韓國瑜擔任副手，兩人有見過面、也有聊過，但韓國瑜認為，自己比較適合不分區立委，為國民黨打拚。侯友宜說，他尊重韓國瑜扮演不分區領頭羊，一個團隊要彼此尊重，才能一起往前走。

近來「挺郭派」大將陸續回歸站台，對於是否盼望鴻海董事長郭台銘回歸。侯友宜說，郭台銘在台灣經濟貢獻有目共睹，佈局全球的各行各業科技中，都是帶領者；可以藉由郭台銘的經濟長才與國際間的交往，這對中華民國、台灣都有貢獻。郭台銘了解我們的心意，希望能夠在共同理念上團結在一起。

對於郭台銘回歸機率多大？侯友宜說，「我非常非常期待，郭董事長如果能夠歸隊，對我們來講都是很大的助力，不但竭誠歡迎，也會非常感動且感謝」。

選戰倒數階段，民進黨近來攻擊侯友宜文大凱旋苑案，侯友宜說，2018年他第一次出來選舉時，民進黨就曾操作這個議題，當時也操作得很兇，但他是不到最後不會講話，這是合法的事情，讓他懶得辯解。他足足被罵了兩個月，但他忍不住了，把所有證據、土地合法繼承40年、經費從哪裡來，租房都是合法建物、繳稅，不但沒有逃漏稅，還是文化大學拜託他們當成校園一部分。

對於民進黨稱租金很貴，侯友宜說，那時2018年在選舉，他覺得沒有意義，直到選舉後和文大解約，是認為如果給學生宿舍不好，就回到市場機制，交由物業公司管理，他這一輩子最講誠信，一定是合法、合乎規定，物業公司也回到市場機制。

侯友宜 郭台銘 韓國瑜

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