台灣大選牽動全球經濟 巴隆周刊分析最糟情境與市場反應

巴隆周刊（Barron's）報導，台灣總統大選選結果將影響全球經濟。(路透)

巴隆周刊（Barron's）報導，1月13日登場的台灣總統大選至關重要，不僅將形塑兩岸關係，也可能牽動美中之間的地緣政治衝突。由於台灣是全球半導體製造重鎮，用來驅動數位經濟的先進半導體大多產自台灣，這場選舉的結果也將對全球經濟造成莫大的影響。

目前民調 顯示，大多數台灣選民既不願與中國統一，也不願完全獨立，而是傾向維持數十年來不變的「現狀」。然而，這場選舉可能打亂這種微妙平衡，12月「拜習會」承諾避免地緣政治衝突帶來的美中關係短暫解凍期，也恐將戛然而止。

爭奪2024年台灣總統大位的三大政黨，最主要的差別是對改善與北京關係的看法不同。

布魯金斯學會東亞政策研究中心資深研究員卜睿哲（Richard Bush）指出，台灣最大在野黨國民黨認為，與中國談的價值在於促使北京自我克制；民進黨 則深深懷疑北京意圖，傾向不認為2008年至2016年（台前總統馬英九任內）設法與中國保持交流的做法仍會行得通，所以民進黨將更聚焦於設法嚇阻北京胡來，因而更仰仗美國的支持。

分析師正密切關注台灣大選，不僅關心誰會贏得選舉，也關切北京將如何反應。戰略與國際研究中心（CSIS）研究員裴吉（Brian Page）說：「一大長期顧慮是，北京對和平統一絕望，開始認為動武是唯一選項。」

北京的反應如何，也將決定市場的立即反應為何。iShares台灣ETF過去一年來漲幅達19%，iShares MSCI中國ETF則下跌14%，反映中國經濟復甦蹣跚而行。

巴隆周刊分析2024年台灣總統大選可能的結局如下：

一、在野黨候選人勝選

主談的國民黨候選人若勝選，北京可能視之為正面發展，進而可能減輕對台施壓，同時反擊美方企圖限制中國發展先進科技的一些限制。

TS Lombard中國與亞洲研究主管葛林（Rory Green）說，台灣若選出對北京較友善的領導人，可能降低短期內台海衝突風險，台灣股市可望報以漲聲，中概股也可能為之一振。

假如是民眾黨候選人柯文哲勝出，北京的反應較令人捉摸不定。裴吉指出，一大原因在於柯文哲對兩岸關係的立場向來較謹慎。

二、民進黨勝選

民調顯示民進黨候選人暫居領先，但分析師認為此刻還不宜遽下定論，畢竟民進黨籍現任總統蔡英文民調支持率已遭鞭笞，經濟疲弱也拉下台灣選民對民進黨執政的滿意度。歷史前例對民進黨也不利，因為經濟陷入低迷時通常拖累執政黨選情，而且從1996年台灣開始民主選舉以來，每八年就出現政黨輪替。

倘若民進黨能持續掌權，胡佛研究所研究員祁凱立（Dr. Kharis Templeman）推測，北京的反應可能是：拉高衝突，並且壓縮民進黨政府在經濟、外交和軍事方面的施展空間，藉此給新政府下馬威。

民進黨若是贏得勝利，北京可能故技重施，沿用前美國眾議院議長裴洛西2022年訪台時所用的那一套；擴大軍演。根據CSIS一項研究報告的三位執筆者分析，如果緊張情勢升級被視為暫時性的，那麼市場起初的反應可能相對平靜；但若北京對台灣選舉結果的反應異於往常，那麼金融公司和跨國企業可能加強應變計畫，以防範金融動盪風險。

最令人擔心的情境與市場反應

目前來說，分析師最大的顧慮是意外擦槍走火，在北京靠軍事演習擴大施壓的情況下尤然。萬一中國解放軍機和台灣戰鬥機起衝突，可能觸動市場立即反應，據CSIS研究報告研判，屆時在華府將對北京祭出制裁的預期心理下，凡是在美國掛牌的中國公司，以及與中國或台灣有關聯者，可能承受最大打擊。

萬一衝突演變成交戰，或看來可能打起來，CSIS研究報告作者預料，在那種情境下，金融市場反應劇烈程度，可能超過北京遭華府制裁的衝擊，那麼中國乃至於全球經濟都將付出嚴重代價，即使盟邦並未與美國在制裁北京方面團結一致亦然。

這種對選舉結果的沙盤推演和預作規畫，可能在選後數周持續進行，特別是在民進黨候選人勝選的情況下。如此一來，夾在美中緊張關係當中的公司，股價後市展望不妙。北京或許不會立即反應，那麼投資人就必須緊盯選後數月的情勢如何發展。另一潛在引爆點，是明年11月美國總統大選 結果，以及白宮新主人是否採取更朝孤立主義傾斜的立場，進而鼓勵台灣重新思考「現狀」。