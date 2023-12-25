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膠原蛋白、毒品傻傻分不清 她喝了失身 他判刑4年4月

記者王聖藜／台北即時報導
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

盧姓男子想與女網友發生親密關係不成，欺騙要給對方喝含有「膠原蛋白」的美容飲品，卻在飲料中摻入四級毒品成分藥劑，被害人喝下昏厥失身，盧性侵得逞；台北地院審理，依以藥劑犯強制猥褻罪判盧有期徒刑4年4月。可上訴。

判決書指出，盧與被害人經由交友軟體Cheers結識，2人曾相約見面數次，期間，盧想碰觸對方的肢體，但對方堅決表示拒絕。

2020年6月13日盧以LINE通話相約第2天出遊，6月14日上午9時，盧先開車去被害人住處接人，前往台北市「E客棧」網路咖啡廳，他向被害人佯稱要請試她喝「膠原蛋白」飲品，但將含有鎮定安眠劑「佐沛眠（Zolpidem，第四級毒品）」成分藥錠摻入溫水內，再給對方飲用。

被害人喝了摻有藥劑的飲品後，意識逐漸模糊，盧趁她無法抵抗時，徒手強行撐開被害人的雙腿，將手伸進入對方的內褲後，撫摸被害人的外陰部強制猥褻得逞，檢方偵辦起訴盧，法院開庭，盧自白犯罪。

判決書說，盧為了滿足性慾，不顧被害人早已明確表示不想肢體接觸，以藥劑使被害人意識模糊強制猥褻，造成被害人身心蒙受傷痛，考量盧犯後態度、自述職業為餐廳廚師、宅急便送貨員、報紙派送人員、有2名子女需扶養，依法判刑。

毒品 咖啡 LINE

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