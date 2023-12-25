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柯文哲爆人設危機 誠信受質疑…恐衝擊年輕選票

記者林縉明／台北即時報導
(記者潘俊宏／攝影)
(記者潘俊宏／攝影)

多項民調顯示，年輕票是民眾黨總統候選人柯文哲的強項。但柯昔日喊出要打破藍綠高牆、公開透明、居住正義等訴求，在歷經藍白合談判、郭柯侯三方會談及近期名下持分農地爭議後，政治誠信陸續受到質疑，一旦衝擊年輕票，對柯文哲艱困選情無疑雪上加霜。

藍白合談判階段，柯文哲與國民黨簽下六點共識，最終雖然因為民調認定問題破局，但柯文哲過去訴求要走出藍綠的新政治，結果為了政治利益回頭跟國民黨談判，讓不少原本支持柯文哲的人感到失望，其中以年輕族群占多數。

民眾黨近期加強空戰、陸戰，陸戰擴大舉辦廟口開講及大型造勢，空戰則自製ＫＰ ＴＶ網路頻道，成功凝聚支持者的力量。不過，民調支持度、聲勢看似止跌回升，近日卻又爆出柯名下新竹農地違規作為停車場使用爭議，是否會因「人設崩壞」讓原本挽回的年輕票再度流失，增添選情變數。

白營人士說，柯文哲過去喊出居住正義、推動囤房稅等，讓民眾對柯文哲有期待，特別是無產階級的人，對土地改革期待很高，把希望寄託在柯身上，結果柯被爆出疑似炒地，顯然與訴求的居住正義相距甚遠。

柯被爆名下持分土地違規租遊覽車業者當停車場，柯火速開挖柏油，還稱要捐120萬元，顯然想盡速清理戰場。

柯文哲 民調 國民黨

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