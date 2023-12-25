黃金飆漲別急著賣 命理師公開背後原因「藏致富心法」

沈嶸捐出善款幫助弱勢家庭。圖／紅心字會提供

命理師沈嶸投資 眼光精準，近期黃金價 格持續飆高，已從去年的每錢6000多(新台幣，約合每盎司1093美元)飆漲到今年最高來每錢8000(約合每盎司1457美元)左右，讓許多民眾搶著到銀樓變賣黃金，但沈嶸卻不建議大家在此時脫手，因為黃金是稀有貴金屬，加上各地戰亂不斷，世界強權結盟是未來趨勢，而黃金卻是全世界都認同的共通貨幣。

雖然黃金價格會上下浮動，未來十到二十年的整體趨勢仍是持續上漲。紙鈔則因通膨關係容易貶值，不如黃金保本，除非急需資金否則不應輕易拋售手上的黃金。現在黃金正夯，未來看好漲至每錢9000元(約合每盎司1639美元)，有些民眾對購買「黃金存摺」蠢蠢欲動，但沈嶸建議大家還是要以購買「實體黃金」為主，且黃金應存放於安全且方便領取之處，當作重要的緊急備用金，而不是隨時買賣進出的投資商品，畢竟「黃金存摺」仍屬於「投資」，無法像「實體黃金」一樣可以快速換錢、方便攜帶。

沈嶸提醒大家想要致富成功千萬不能投機，尤其像是虛擬貨幣 這種上下起伏大且無法抗衡大環境變化的高風險的投資，並非最好的投資選擇。沈嶸近年來因投資房地產以及儲存黃金成功使資產增加，雖然是傳統的笨方法，卻順利讓資產倍增，沈嶸希望能夠分享自己的致富方式，幫助大家都能夠順利的讓資產增加，成為有錢人。