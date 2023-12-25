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黃金飆漲別急著賣 命理師公開背後原因「藏致富心法」

記者李姿瑩／台北即時報導
沈嶸捐出善款幫助弱勢家庭。圖／紅心字會提供
沈嶸捐出善款幫助弱勢家庭。圖／紅心字會提供

命理師沈嶸投資眼光精準，近期黃金價格持續飆高，已從去年的每錢6000多(新台幣，約合每盎司1093美元)飆漲到今年最高來每錢8000(約合每盎司1457美元)左右，讓許多民眾搶著到銀樓變賣黃金，但沈嶸卻不建議大家在此時脫手，因為黃金是稀有貴金屬，加上各地戰亂不斷，世界強權結盟是未來趨勢，而黃金卻是全世界都認同的共通貨幣。

雖然黃金價格會上下浮動，未來十到二十年的整體趨勢仍是持續上漲。紙鈔則因通膨關係容易貶值，不如黃金保本，除非急需資金否則不應輕易拋售手上的黃金。現在黃金正夯，未來看好漲至每錢9000元(約合每盎司1639美元)，有些民眾對購買「黃金存摺」蠢蠢欲動，但沈嶸建議大家還是要以購買「實體黃金」為主，且黃金應存放於安全且方便領取之處，當作重要的緊急備用金，而不是隨時買賣進出的投資商品，畢竟「黃金存摺」仍屬於「投資」，無法像「實體黃金」一樣可以快速換錢、方便攜帶。

沈嶸提醒大家想要致富成功千萬不能投機，尤其像是虛擬貨幣這種上下起伏大且無法抗衡大環境變化的高風險的投資，並非最好的投資選擇。沈嶸近年來因投資房地產以及儲存黃金成功使資產增加，雖然是傳統的笨方法，卻順利讓資產倍增，沈嶸希望能夠分享自己的致富方式，幫助大家都能夠順利的讓資產增加，成為有錢人。

投資 虛擬貨幣 金價

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