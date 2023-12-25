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台中學驚傳男生遭同學刺胸割頸 竟是為了這點小事

記者黃子騰／新北即時報導
新北市某市立高中國中部3年級學生為細故起衝突，竟持美工刀傷害對方，受害學生目前命危在醫院搶救中。記者黃子騰／攝影
新北市某市立高中國中部3年級學生為細故起衝突，竟持美工刀傷害對方，受害學生目前命危在醫院搶救中。記者黃子騰／攝影

新北市土城區一間國中今天中午發生凶殺案。3年級的15歲A男因不滿別班女學生進入班上找人而出言斥責，該名女學生竟找來自己班上B男前來助陣，雙方發生口角後B男突持摺疊刀猛刺，導致A男胸口、頸部刀傷大量失血當場失去呼吸心跳，經送醫後救回一命。目前B男已被帶回警局，詢後將依傷害罪嫌送辦。

據了解，就讀土城一間高中附設國中部3年級的1名女學生，今天中午用餐時間獨自來到傷者A男就讀的班級欲找閨蜜聊天，但因閨蜜不在教室內，A男見狀不滿出言斥責：「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」隨後就要求女學生出去。被趕出去的女學生聽聞後十分不滿，於是回班上找同學B男前來助陣。

2人來到A男班上後，雙方先發生口角衝突，B男突持預藏的折疊刀朝A男胸口猛刺，雙方發生扭打後導致A男身上多處切割傷，班上老師見狀已來不及阻止，過程中A男頸部遭劃傷導致大量失血，隨即倒臥血泊失去意識，校方立即通報救護車到場。救護人員發現受傷的男學生大量失血已無呼吸心跳，緊急將他送往板橋亞東醫院。院方經急救後替受傷的男學生裝上葉克膜，隨即送往手術是開刀，目前男學生仍命危搶救中。

行兇的男學生事後立即被趕抵的警方帶回警局，並通知家長到場製作筆錄。詢後將依傷害罪嫌移送新北少年法庭。

校方對此回應表示，傷者與犯案學生皆是國中3年級學生，2人不同班也互不認識，在校表現皆正常。當時因犯案學生進入傷者教室後與傷者起衝突，才會發生傷人事件，目前傷者仍在搶救中，請大家一同為孩子集氣，同時也會啟動學生輔導機制。

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