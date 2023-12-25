賴清德曾當線民 從事政治監控？調查結果出爐

民進黨總統候選人賴清德（中）。（記者余承翰／攝影）

調查局今晚表示，發現網傳不實影片，內容提及賴清德 曾由某調查官布建為春風專案線民，從事政治監控業務，此為假訊息，已報請台北地檢署偵辦，並通報平台下架。

調查局發布新聞稿指出，近期發現，網路流傳假藉調查局人員名義，以變造影音攻訐特定總統候選人的不實訊息，企圖干擾大選選情。

調查局資通安全處指出，經調查後發現Youtube帳號TrueTJL於民國112年12月22日發布標題「勁爆！線民德身份曝光，春風檔案、音檔流出」的不實影片，內容發表「總統選舉候選人賴清德於民國70年曾由時任本局台北市調查處調查官林昭倫布建為春風專案線民從事政治監控業務」及「時任本局五處處長金國標證實此情」等不實內容，意圖製造爭議影響2024年總統大選結果。

資安 工作站溯源發現此Youtube帳號TrueTJL是自稱「真促會」於112年12月4日創立，並於網站Truetjl.com公告「爆料信箱」邀請民眾提供「線索」，經查此網站域名在美國Namecheap公司註冊，網頁主機IP（123.253.32.123）位置在中國大陸地區。

資安工作站指出，此影片內容影射的時任台北市調查處調查官林昭倫現已退休，其已針對不實內容於今天主動前往台北市調查處提出檢舉，以正視聽。

另外，影射的調查局前處長金國標已辭世多年，與事實不符，不排除Youtube帳號TrueTJL是境外勢力為從事認知作戰，以影片杜撰不實內容，企圖干擾113年總統大選的公正、公平性。

調查局將全案報請台北地方檢察署AI生成或深度偽造假訊息處理中心由檢察官指揮偵辦並通報下架，並呼籲民眾在確認訊息真實性之前，應審慎思考、小心查證，切勿任意轉傳散布，以免誤蹈法網。