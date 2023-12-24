侯友宜稱中華民國憲法是護國神山 賴清德批鄉愿

民進黨總統候選人賴清德環島拼圖活動今晚回到台北市金華國中，接受媒體訪問。(記者丘采薇／攝影)

國民黨總統候選人侯友宜 日前在政見發表會說「中華民國 憲法就是兩岸政治上的護國神山」，民進黨總統候選人賴清德 回應「這是以前從來沒聽過的神話」，侯友宜因此批賴清德看不起中華民國。賴清德今天表示，侯說中華民國憲法是兩岸的護國神山，這到底鄉愿到什麼樣程度？相信侯只要想一想，就知道這番話國人能不能相信。

針對侯友宜批評「賴清德竟稱中華民國是神話」。賴清德說，這是在政府所舉辦政見發表會上，公開場合，每句話都有紀錄，沒想到侯友宜扭曲攻擊到這種地步，非常不應該。

賴清德說，他的確質疑侯，一方面要守護中華民國，一方面又接受一個中國原則的九二共識，去年中國國家主席習近平已經再度定義九二共識就是一個中國原則，就是一國兩制，完全沒有中華民國存在的空間，這種狀況下，侯如何接受九二共識，又守護中華民國？

賴清德說，侯特別提到「中華民國憲法是護國神山」，他要強調，和平要靠實力，不能靠侵略者善意，對和平可以有理想，但不能有幻想，中華人民共和國會認同中華民國的憲法嗎？社會想一想就會清楚。因此侯說中華民國憲法是兩岸的護國神山，這到底鄉愿到什麼樣程度？相信侯只要想一想，就知道國人能不能相信。