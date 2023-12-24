趙少康口誤喊老大 賴清德：我當總統、人民才是老大

民進黨總統候選人賴清德（左）環島拼圖活動最終站回到台北，與副總統候選人蕭美琴（右）及立委候選人們合體造勢。（記者余承翰／攝影）

國民黨副總統候選人趙少康 日前在政見會口誤，指賴清德 當選就是他的老大，他的老闆。民進黨 總統候選人賴清德今天首次回應表示，他當總統，「人民才是老大、人民才是老闆」，民主是人民作主，人民才是國家主人。

民進黨總統候選人賴清德4天3夜環島排字拼圖「唱土地的歌，拼咱的希望」活動，今天進入最後一天，上午在新竹火車站後站汽車停車場排字，力挺新竹市立委參選人林志潔，現場拼出「台」字。

針對趙少康日前口誤表示，賴清德當選就是他的老大，他的老闆，心目中的掃黑英雄，賴清德今天首次回應說，他當總統，人民才是老大，人民才是老闆，因為民主、民主、人民作主，人民才是國家主人，每個認真打拚的台灣人，才是真正的台灣英雄。

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另外，賴清德也暗諷民眾黨總統候選人柯文哲農地變成停車場一事，賴清德說，有另一位候選人，不但喊居住正義，也提出永續農業發展的政見，但沒看到永續農業，卻看到15年前開始「毀田廢土」，目的是炒作農地、謀取利益， 特定農業區的良田是不能變更的，但不僅在農地上「種」出遊覽車，還稱不知道有這塊土地，「70坪的房子都不會忘，700坪怎麼會忘記？」

賴清德提到，農地要交易、要變更，上面沒有東西才可以，他們，15年前買時，就有鋪上瀝青，這席話是陷害地方政府官員，沒必要說這些話。