吳欣盈：韓國瑜已選過總統 柯主席選我當副手不奇怪

柯文哲副手吳欣盈。(記者吳慧芬／攝影)

民眾黨總統候選人柯文哲 昨天說，若韓國瑜 擔任他的市政顧問，現在副手搭檔應該是他。民眾黨副總統候選人吳欣盈今天回應，韓國瑜選過總統，已是總統層級不可能再選副總統，「柯主席選我也不奇怪」。

吳欣盈今天一整天行程馬不停蹄，上午先前往桃園平鎮的異域故事館和忠貞市場掃街拜票，下午則將赴柯文哲高雄競選總部參與願景座談、走訪聖誕嘉年華市集，晚間則與柯文哲赴恆春西門廣場參與民眾開講。

柯文哲昨天在高雄岡山造勢時提到，他在擔任台北市長時，曾提供有給職市政顧問給韓國瑜卻被婉拒，常在想若當時韓國瑜有來，現在副手應該是他。

吳欣盈上午抵達異域故事館時接受媒體聯訪時回應，韓國瑜選過總統已是總統層級，不可能再選副總統，「柯主席選我也不奇怪」，她是副手最好的選擇。

此外，吳欣盈日前在政見會上提及Johnnie Walker引發外界討論，媒體詢問為何當時會舉這個例子。吳欣盈說，她小時候吃喜酒辦桌時，大家都喜歡Johnnie Walker的標誌，有「向前走」、「愛拚才會贏」的意象，但現在許多年輕人因為看不到未來便選擇「躺平」，因此她希望台灣能繼續向前走。

吳欣盈進一步解釋，以前曾在國外跟人討論過，Johnnie Walker在美國不有名，品質在威士忌中也不算最好，但在台灣的銷售卻是世界排名第一，Johnnie Walker的業務曾解釋過，那是因為台灣人喜歡「向前走」的意象。

吳欣盈日前在政見會上表示，COVID-19疫情期間留下許多實名資料，恐讓詐騙集團 有機可乘。健保署澄清，購買紀錄資料均經安全加密保護機制，且已全數銷毀並無保留。

不過吳欣盈今天則在臉書批評回應，個資外洩傷害已經造成，事後銷毀對已造成的傷害沒有任何助益。她說，政府做決策時太過單一功能取向，缺乏全面性多角度切入的思維和機制建立，這類思慮不周的政策，容易造成更大的問題。