蕭美琴：支持賴蕭的人不是因為仇恨 是對台灣的愛

民進黨總統候選人賴清德（中）環島拼圖活動最終站回到台北，與副總統候選人蕭美琴（右）及立委候選人們合體造勢。（記者余承翰／攝影）

民進黨 總統候選人賴清德 環島拼字活動今天回到台北市金華國中，與副總統候選人蕭美琴一起完成最後一塊拼圖。蕭美琴致詞時表示，支持賴清德和蕭美琴、民進黨的人，不是因為仇恨和抹黑，是因為對台灣的感情，對台灣的愛，永遠都要相信愛的力量大於仇恨。

蕭美琴說，台灣這幾天進入最冷的寒流期，但在每個縣市，握到的手都是充滿溫暖熱情，都是帶著對土地的愛及堅持，一起拼字，把「唱土地的歌、拚台灣的希望」這種精神充分展現出來，是台灣持續進步、穩健向前的動力。

蕭美琴說，拼每個字都是少一塊都不行，就像國家改革需要完整配套，需要國人同胞支持，進步才會更穩健，同時也要爭取全世界對台灣的關心及支持。也因為台灣人民的慷慨良善，創造台灣人的價值，讓願意幫助台灣的國際朋友也愈來愈多。

蕭美琴說，選戰剩20天，分秒必爭，就像國家進步也是分秒必爭，即便在過程中有很多挑戰及困境，但依舊踏著堅定的腳步，也是因為鄉親給的溫暖和勇氣，讓腳步愈來愈有力量。相信在這20天中，還會持續面對各種抹黑及攻擊，但她發現支持賴清德和蕭美琴、民進黨的人，不是因為仇恨和抹黑，是因為對台灣的感情，對台灣的愛，永遠都要相信愛的力量大於仇恨，「讓我們愛台灣的力量愈來愈壯大，讓台灣的實力愈來愈茁壯，讓世界支持我們的力量也跟著我們的勇氣持續成長。讓台灣人繼續驕傲地面對這個世界。」

蕭美琴說，美德贏台灣，台灣就會贏得美，今天有很多「小英之友會」的朋友到現場，贏得美就是包含英德美，過去支持蔡總統的力量，請繼續支持延續蔡總統路線的賴清德與蕭美琴。