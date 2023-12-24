拋3呼籲 宋楚瑜：新總統宣布台海和平緩衝區 各國軍機艦不穿越

親民黨主席宋楚瑜24日到台中舉行「公門好修行」簽書會，吸引百位民眾到場。(記者余采瀅／攝影)

親民黨主席宋楚瑜今(24日)對三名中華民國 總統候選人提出「三個呼籲」：一、大選結束後，呼籲新任總統就職前應召開國是會議 凝聚「台灣共識」；二、呼籲宣布台海成為「和平緩衝區」，兩岸、各國的軍機及軍艦不穿越台海，台灣沒有事，請不要來惹事；三、呼籲兩岸恢復和平且有建設性對話，恢復海基會與海協會交流，大家應好好坐下來討論，化解彼此爭議，共享和平與經濟繁榮。

今日平安夜，宋楚瑜到台中舉行「公門好修行」簽書會，吸引百位民眾到場。宋楚瑜要3位總統候選人加油，並呼籲大家不要成天去「燒火」，引起族群與黨派的對立，這不是台灣之福，「如果連自己的事情都處理不好，自己都打來打去的話，兩岸會有和平嗎？」台灣需要大家相親相愛，讓人民安居樂業、和平，才是台灣優先。

宋楚瑜對3位總統候選人提出「三個呼籲」，他說，首先大選結束後，呼籲新任總統應在就職之前，可以召開國是會議凝聚「台灣共識」，台灣人希望要有自由民主價值的維護，更希望兩岸和平，讓台灣進一步經濟發展，造福民生；第二個呼籲則是宣布台海成為和平緩衝區，兩岸、各國的軍機及軍艦不穿越台海，大家和平相處，台灣沒有事，請不要來惹事。

他也說，最後一個呼籲兩岸可以恢復和平且有建設性的對話，恢復海基會與海協會之間的交流，讓大家深切了解到農漁產的銷售及自由放行等很多實質上的問題，大家應該好好坐下來討論，化解彼此間的爭議，共享和平與經濟繁榮。

宋楚瑜指出，選戰最後關鍵，大家不要成天去「燒火」，引起族群與黨派的對立，這不是台灣之福，台灣是需要大家相親相愛，「如果連自己的事情都處理不好，自己都打來打去的話，兩岸會有和平嗎？」