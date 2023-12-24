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大陸前國台辦副主任：賴清德上台，不排除兩岸軍事衝突

記者謝守真／即時報導
圖為前國台辦副主任、前海協會副會長王在希。（取材自環球網）
圖為前國台辦副主任、前海協會副會長王在希。（取材自環球網）

台灣2024大選已近日倒數計時，中國大陸前國台辦副主任王在希近期出席論壇時指出，堅持搞台獨兩岸遲早會有戰爭。他並稱，賴清德是個頑固的激進台獨分子，如果他上台，不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性。

大陸官媒「環球時報」23日舉行主題論壇年會，並以「中國式現代化破解百年變局」為主題，要請專家、學者圍繞「衝突、競爭與合作：中國式現代化的外部環境」的議題展開討論。

談及2024總統大選時，王在希表示，多年來大陸為維護台海地區局勢穩定，一直秉持極大耐心，堅持和平統一的基本方針，目的就是為了爭取在大陸東南方向有一個相對和平穩定的環境，以利中國式現代化的向前推進。

王在希表示，遺憾的是蔡英文當局8年來一直拒絕承認「九二共識」，搞漸進式「台獨」，使兩岸關係發展的基礎遭到破壞。近幾年，蔡英文當局還不斷勾結美國，兩岸關係也越來越緊張。明年1月13日，台灣將舉行總統選舉，正好在兩岸關係發展的關鍵時刻，所以許多人認為，這是和平與戰爭的選擇，至少是台灣未來發展方向和道路的選擇。

王在希提到，從去年底台灣「九合一」選舉後，始終有近60%民眾不認同民進黨的「抗中保台」兩岸政策，希望下架民進黨。對此，他認為，這反映台灣多數選民對民進黨長期執政會引發台海戰爭的擔憂。最近，一些知名美國學者也發表文章，建議民進黨候選人賴清德凍結民進黨的「台獨黨綱」。

王在希稱，台灣選舉仍有很大的不確定性，不過有一點可以確定，堅持搞台獨遲早會有戰爭。他說，賴清德是個頑固的激進台獨分子，如果他上台，不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性，對這一點我們要有充分的認識。

民進黨 賴清德 蔡英文

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