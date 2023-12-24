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柯文哲自爆韓國瑜原可能是副手 李四川：侯友宜也找過韓國瑜

記者吳慧芬／高雄即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲23日在岡山辦造勢晚會，吸引逾4萬名支持者到場。(圖：民眾黨高雄媒體群提供)
民眾黨總統候選人柯文哲23日在岡山辦造勢晚會，吸引逾4萬名支持者到場。(圖：民眾黨高雄媒體群提供)

民眾黨總統候選人柯文哲昨(23日)到高雄岡山辦造勢晚會，號召「柯粉、郭粉、韓粉」三粉集結，主辦單位喊出現場突破4萬人，柯文哲還自爆高雄市前市長韓國瑜本來有可能是他的副手人選，台北市副市長李四川今天表示，「每個地方都希望韓國瑜當副總統，包括侯友宜也找過韓。」

柯文哲昨晚在岡山辦造勢晚會，主辦單位原只備了6000多張椅子，人潮卻一波波湧進會場，主辦單位宣布破4萬人，柯文哲還對現場支持者大爆韓國瑜本來可能是他的副手人選。

柯文哲昨說，要整合所有在野力量，包括柯粉、郭粉與韓粉，並指「新潮流要搶他（韓國瑜）北農的位子，我市政府我留一個有給職市政顧問，我常常在想，如果那時候他（韓國瑜）有來，現在副總統搭檔應該是他。」

李四川今到高雄輔選國民黨三民區立委候選人黃柏霖，李四川說，每個地方都希望韓當副總統，「我想我們侯市長也找過他，這個我很清楚」，可見韓雖然短短在高雄1年半，但施政受到民眾肯定，不然的話，柯文哲到高雄，也不必主動把韓國瑜提出來。

李四川說，柯下來高雄，絕對有其支持者，祝福一切順心，但重要還是要支持侯友宜高票當選，兩岸才能和平，才能發展台灣所有經濟。

台北市副市長李四川（左）24日到高雄輔選立委選人黃柏霖（右）。(記者吳慧芬／攝影...
台北市副市長李四川（左）24日到高雄輔選立委選人黃柏霖（右）。(記者吳慧芬／攝影)
台北市副市長李四川（左）24日到高雄輔選立委候選人黃柏霖（右）。(記者吳慧芬／攝...
台北市副市長李四川（左）24日到高雄輔選立委候選人黃柏霖（右）。(記者吳慧芬／攝影)

柯文哲 韓國瑜 侯友宜

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