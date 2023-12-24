台總統大選一周民調整理 侯賴膠著、賴年輕支持度下滑

賴清德（由右至左）、侯友宜、柯文哲。（本報資料照片）

2024總統大選倒數計時，藍綠白三黨戰火猛烈，整理過去一周各家民調 ，過去一周經過12月20日總統政見會，賴清德老家違建爭議，賴蕭配 和侯康配 持續膠著，在年輕人支持度部分，侯康配略升，賴蕭配略降。

根據聯合報12月13日至17日民調，賴蕭配支持度31%，侯康配支持度31％，柯盈配21％，國民黨與民進黨陣營打成平手。

ETtoday12月18日至19日民調顯示，賴蕭配支持度35.9%，侯康配支持度34.7％，柯盈配19.6％。與前期相比，賴蕭配支持度下滑2.6個百分點。

QuickseeK民調中心12月17日至20日民調，賴蕭配支持度32.5%，侯康配27.2％，柯盈配26.7％，顯示藍白陷膠著。

12月20日首場總統政見會後，賴蕭配與侯康配戰況依舊膠著。ETtoday民調雲12月20日至21日民調，賴蕭配支持度36.2%，侯康配支持度34.8%，柯盈配20.7％

美麗島電子報12月22日最新民調，賴蕭配支持度37.3%，侯康配33.4%，柯盈配17.7%。

TVBS民調中心12月15日至12月21日間民調顯示，賴蕭配支持度33%，侯康配支持度32％，柯盈配24％。11％選民未決定。與上周TVBS民調相比，賴蕭配下滑3個百分點，侯康配平盤，柯盈配回升2個百分點。

美麗島12月23日最新民調，賴蕭配支持度37.5%，侯康配32.6%，柯盈配16.3%。與前次美麗島民調相比，賴蕭配略成長0.2個百分點，侯康配下跌0.8個百分點，兩陣營差距從3.9個百分點拉大到4.9個百分點，柯盈配下挫1.4個百分點。

年輕選票傾向，TVBS最新民調交叉分析顯示，20歲到29歲年輕選民支持柯盈配比例回升7個百分點，至56%，支持賴蕭配比例減少5個百分點，降至24%，侯康配略增至13%。30歲到39歲選民支持柯盈配比例，增加4個百分點至48%，賴蕭配減少4個百分點至27%，侯康配略增至18%。

美麗島電子報民調交叉顯示，20歲到29歲年輕選民支持柯盈配跌破三成，僅剩27.2%，賴蕭配35.8%、侯康配20.3%。30歲到39歲選民支持柯文哲32.7%、賴清德27.6%、侯友宜26.8%。