瑞芳象鼻岩「斷鼻」 園區重新開放遊客冒雨造訪

新北市瑞芳區知名景點象鼻岩日前「斷鼻」後暫時封閉景區，23日重新對外開放參觀，不少遊客冒著風雨前往。（瑞芳區公所提供）

新北市瑞芳區象鼻岩「鼻子」16日斷裂墜海，瑞芳區公所表示，園區今天重新開放，不少遊客冒雨在管制線外觀看斷鼻的岩體。文史工作者林文清也在公所粉專，分享斷鼻空拍攝影。

東北角海岸著名自然地景象鼻巖16日下午近2時許疑因岩石風化、海水長期侵蝕，海象惡劣、海浪拍打岩體，造成「鼻子」斷裂落海，失去原有神似象鼻景觀。

瑞芳區長楊勝閔今天接受中央社記者電訪表示，岩體斷裂墜海後，當地封鎖管制。考量近日氣象趨穩，今天重新開放，但現場有2名保全持續維護現場遊客安全，也設置警戒線，提醒遊客不要跨越。

楊勝閔表示，海蝕風化宛如無形的雕刻刀，創造鬼斧的地貌；象鼻岩在海蝕風化中斷裂，讓大家見證大自然無形的力量。儘管外觀已不像象鼻，今天有些小風雨，仍有熱情民眾前往觀看斷裂後的「象鼻岩」岩體。

另外，區公所取得文史工作者、瑞芳龍鎮里長林文清同意，在公所臉書 （Facebook）粉專分享他所拍攝斷鼻後的象鼻巖空拍影像。在影片中，大海仍不斷沖刷著殘存的岩體，岩體上則散布蕈狀岩。

林文清認為，瑞芳深澳地區仍有其它造型特別的風化石景觀，例如酋長岩、蕈狀岩等天然奇景，期盼藉此事件可考慮擴大東北角風景區管理處範圍。

象鼻岩「斷鼻」後，外界關心野柳「女王頭」是否會斷頸。野柳地質公園總經理湯錦惠告訴中央社記者，今天因有雨且氣溫嚴寒，前往欣賞女王頭的人不多。

至於是否要人為介入保護「女王頭」，她表示，應回歸大自然的定律。