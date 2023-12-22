侯友宜緊追賴清德 日政治學者稱翻盤需這件事…不容易

日本學者小笠原欣幸。本報資料照片

日本研究台灣政治學者小笠原欣幸今在臉書貼出其在「鏡週刊」刊出的文章，文中指出國民黨總統候選人侯友宜 民調緊追民進黨 總統候選人賴清德 ，賴雖領先幅度縮減，但第三的民眾黨總統候選人柯文哲被棄保更多可能一定難度，而前各陣營的招數、攻防的方式都已攤牌，賴清德最終驚險過關的機會較高。

不過，小笠原欣幸文中也表示，賴清德領先的幅度也無法讓人斷定「不會翻盤」，只是鑑於目前焦點圍繞在內政議題上，選舉情勢要突然發生劇變並不容易，如果侯友宜想要翻轉戰局，需要一些出乎意料的新素材，或者外部因素才有機會。

小笠原欣幸文中分析，賴清德領先幅度之所以縮小，主要是受到藍白合談判議題的影響，侯友宜應對得宜，成功大幅提振聲勢，並透過選擇深藍的趙少康來擔任副總統候選人鞏固陣腳，侯友宜的挑戰在於如何提升年輕人和中南部地區的支持度，但在僅剩3星期下，能夠取得多大成果仍然是未知數。

小笠原欣幸文中指出，這意味著在野黨要翻盤的條件，可能需要依靠是否會出現「突發事件、醜聞爆料或外部的影響」，但基於薄弱事證或炒冷飯的爆料往往效果有限，甚至有激起反感的風險，真正能影響選戰情勢的，要看是否為「全新的」、「令人震驚的」的素材，以及具有一定根據。

小笠原欣幸也寫道，雖蔡英文政府至今沒有高層官員涉及貪汙被揭發的事例，但民進黨執政的地方政府中，仍不時有部分官員涉貪案例，加深在野黨支持者對民進黨的不信任，使得民進黨陷入被動，10月到11月間民進黨相關人士涉入5起女性醜聞相繼被爆料。這些醜聞與在野黨所抨擊的民進黨因長期執政導致紀律渙散的方向一致，對整體形象造成一定傷害。

小笠原欣幸文中也提到中國因素，指出中國仍透過胡蘿蔔（經貿讓利）與大棒（文攻武嚇）甚至拉攏人的策略影響台灣或介選，但此類施加影響的成效目前尚不明朗。不過小笠原欣幸認為，中國很可能會持續介選直到最後一刻，力求讓在野黨能夠勝選，也有可能會透過散播假訊息、操縱網路輿論，或是影響台灣的政治人物和意見領袖等檯面下的運作方式施加影響。

小笠原欣幸文中也提出觀察，這次選戰3位候選人均為本省人出身，都明確反對「一國兩制」，並主張維持中華民國現狀，因此台灣認同並未成為主要的選戰議題，對於過去搭上「台灣認同」順風車來擴大聲勢的民進黨來說，等於「無從借力」的情況，3候選人都有可能獲得來自抱持著寬鬆溫和的台灣認同者的支持，因此這次的選票流向，比以往任何時候都更為複雜。