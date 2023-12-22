我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這城市房價炒過頭？大都會去年都漲 只有它下跌

一年工作10小時月賺5000元 這是什麼被動收入？

侯友宜緊追賴清德 日政治學者稱翻盤需這件事…不容易

記者程遠述／台北即時報導
日本學者小笠原欣幸。本報資料照片
日本學者小笠原欣幸。本報資料照片

日本研究台灣政治學者小笠原欣幸今在臉書貼出其在「鏡週刊」刊出的文章，文中指出國民黨總統候選人侯友宜民調緊追民進黨總統候選人賴清德，賴雖領先幅度縮減，但第三的民眾黨總統候選人柯文哲被棄保更多可能一定難度，而前各陣營的招數、攻防的方式都已攤牌，賴清德最終驚險過關的機會較高。

不過，小笠原欣幸文中也表示，賴清德領先的幅度也無法讓人斷定「不會翻盤」，只是鑑於目前焦點圍繞在內政議題上，選舉情勢要突然發生劇變並不容易，如果侯友宜想要翻轉戰局，需要一些出乎意料的新素材，或者外部因素才有機會。

小笠原欣幸文中分析，賴清德領先幅度之所以縮小，主要是受到藍白合談判議題的影響，侯友宜應對得宜，成功大幅提振聲勢，並透過選擇深藍的趙少康來擔任副總統候選人鞏固陣腳，侯友宜的挑戰在於如何提升年輕人和中南部地區的支持度，但在僅剩3星期下，能夠取得多大成果仍然是未知數。

小笠原欣幸文中指出，這意味著在野黨要翻盤的條件，可能需要依靠是否會出現「突發事件、醜聞爆料或外部的影響」，但基於薄弱事證或炒冷飯的爆料往往效果有限，甚至有激起反感的風險，真正能影響選戰情勢的，要看是否為「全新的」、「令人震驚的」的素材，以及具有一定根據。

小笠原欣幸也寫道，雖蔡英文政府至今沒有高層官員涉及貪汙被揭發的事例，但民進黨執政的地方政府中，仍不時有部分官員涉貪案例，加深在野黨支持者對民進黨的不信任，使得民進黨陷入被動，10月到11月間民進黨相關人士涉入5起女性醜聞相繼被爆料。這些醜聞與在野黨所抨擊的民進黨因長期執政導致紀律渙散的方向一致，對整體形象造成一定傷害。

小笠原欣幸文中也提到中國因素，指出中國仍透過胡蘿蔔（經貿讓利）與大棒（文攻武嚇）甚至拉攏人的策略影響台灣或介選，但此類施加影響的成效目前尚不明朗。不過小笠原欣幸認為，中國很可能會持續介選直到最後一刻，力求讓在野黨能夠勝選，也有可能會透過散播假訊息、操縱網路輿論，或是影響台灣的政治人物和意見領袖等檯面下的運作方式施加影響。

小笠原欣幸文中也提出觀察，這次選戰3位候選人均為本省人出身，都明確反對「一國兩制」，並主張維持中華民國現狀，因此台灣認同並未成為主要的選戰議題，對於過去搭上「台灣認同」順風車來擴大聲勢的民進黨來說，等於「無從借力」的情況，3候選人都有可能獲得來自抱持著寬鬆溫和的台灣認同者的支持，因此這次的選票流向，比以往任何時候都更為複雜。

小笠原欣幸並在文中指出，對於如何界定與中國的距離，民意也呈現高度分歧，有對中國抱有強烈的防備心態者，也有對中國交流持開放態度者，其中有人樂觀地認為只要與中國維持交流，就可以規避最糟的情況（如中國動武），這個觀點也與在野黨候選人的主張相吻合，因此他認為，隨著選戰進入最後階段，如何定位與中國的距離會開始成為聚焦議題。

國民黨總統候選人侯友宜。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜。記者劉學聖／攝影
民進黨總統候選人賴清德。記者余承翰／攝影
民進黨總統候選人賴清德。記者余承翰／攝影

民進黨 賴清德 侯友宜

上一則

柯文哲持有農地 綠質疑投資、藍籲說明購買心態

延伸閱讀

趙少康首輪發言 猛攻賴清德一度口誤賴當選

趙少康首輪發言 猛攻賴清德一度口誤賴當選
讚趙少康政見會表現最佳 侯友宜：榮幸有他當副手

讚趙少康政見會表現最佳 侯友宜：榮幸有他當副手
兒時家貧6口擠5坪房…侯友宜稱「瀰漫豬屎味卻溫暖」 想起父母當年叮嚀

兒時家貧6口擠5坪房…侯友宜稱「瀰漫豬屎味卻溫暖」 想起父母當年叮嚀
趙少康秀辭職書：賴清德捐老家 立刻辭中廣董事長

趙少康秀辭職書：賴清德捐老家 立刻辭中廣董事長

熱門新聞

台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18

超人氣

更多 >
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命

只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
哪個訂房網便宜 Booking、Agoda或Expedia？

哪個訂房網便宜 Booking、Agoda或Expedia？
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？