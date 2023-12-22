柯文哲持有農地 綠質疑投資、藍籲說明購買心態

民眾黨總統候選人柯文哲農地違規使用，民眾黨新竹黨部主委李國璋22日請廠商派機具進場刨除瀝青，挖掘深度約1公尺左右，發現許多紅磚塊、舊鋼筋等疑似事業廢棄物。中央社

民眾黨總統候選人柯文哲 農地違規使用。民進黨竹市議員曾資程指出，質疑柯文哲買農地是投資 行為。國民黨 竹市議員陳慶齡表示，柯文哲當初購買農地心態至今未向國人解釋清楚。

柯文哲農地違規使用，新竹市政府要求30天內改善。民眾黨新竹黨部主委李國璋今天請廠商派機具進場刨除瀝青，挖掘深度約1公尺左右，發現許多紅磚塊等疑似事業廢棄物。

1名居住在新竹市千甲里的居民向中央社記者指出，在1980、90年代，當地許多農地遭不肖業者偷挖優良級配土變賣，往往挖到2層樓深，再回填廢棄物，表面看似一般土壤，但地下可能藏有許多垃圾。

對此，居住在柯文哲農地附近的曾資程今天告訴中央社記者，民眾黨今天派怪手進場刨除瀝青，挖出許多磚塊、水泥塊等建築廢棄物，他認為應挖到6公尺深，才能確認是埋有更多廢棄物。

曾資程指出，根據航測圖顯示，2006年時此農地是綠地，2007年6月出現整地狀態，同年9月鋪設瀝青、劃設停車格，柯文哲就是在當時9月過戶取得土地。

他表示，從航測圖的變化來看，他認為柯文哲購地時現場已鋪設瀝青作為停車場，他質疑柯文哲買地是投資行為，柯文哲帶領民眾黨高喊居住正義、土地正義，但行徑卻背道而馳。

陳慶齡今天指出，他認為柯文哲購地時就已知農地非農用，當初購買農地的價格及心態是什麼，柯文哲至今仍未向國人解釋清楚。