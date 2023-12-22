我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三大股指連8漲 史指6年來首見

聖誕禮物還未買齊？這些連鎖店 平安夜會開

柯文哲持有農地 綠質疑投資、藍籲說明購買心態

中央社新竹市22日電
民眾黨總統候選人柯文哲農地違規使用，民眾黨新竹黨部主委李國璋22日請廠商派機具進場刨除瀝青，挖掘深度約1公尺左右，發現許多紅磚塊、舊鋼筋等疑似事業廢棄物。中央社
民眾黨總統候選人柯文哲農地違規使用，民眾黨新竹黨部主委李國璋22日請廠商派機具進場刨除瀝青，挖掘深度約1公尺左右，發現許多紅磚塊、舊鋼筋等疑似事業廢棄物。中央社

民眾黨總統候選人柯文哲農地違規使用。民進黨竹市議員曾資程指出，質疑柯文哲買農地是投資行為。國民黨竹市議員陳慶齡表示，柯文哲當初購買農地心態至今未向國人解釋清楚。

柯文哲農地違規使用，新竹市政府要求30天內改善。民眾黨新竹黨部主委李國璋今天請廠商派機具進場刨除瀝青，挖掘深度約1公尺左右，發現許多紅磚塊等疑似事業廢棄物。

1名居住在新竹市千甲里的居民向中央社記者指出，在1980、90年代，當地許多農地遭不肖業者偷挖優良級配土變賣，往往挖到2層樓深，再回填廢棄物，表面看似一般土壤，但地下可能藏有許多垃圾。

對此，居住在柯文哲農地附近的曾資程今天告訴中央社記者，民眾黨今天派怪手進場刨除瀝青，挖出許多磚塊、水泥塊等建築廢棄物，他認為應挖到6公尺深，才能確認是埋有更多廢棄物。

曾資程指出，根據航測圖顯示，2006年時此農地是綠地，2007年6月出現整地狀態，同年9月鋪設瀝青、劃設停車格，柯文哲就是在當時9月過戶取得土地。

他表示，從航測圖的變化來看，他認為柯文哲購地時現場已鋪設瀝青作為停車場，他質疑柯文哲買地是投資行為，柯文哲帶領民眾黨高喊居住正義、土地正義，但行徑卻背道而馳。

陳慶齡今天指出，他認為柯文哲購地時就已知農地非農用，當初購買農地的價格及心態是什麼，柯文哲至今仍未向國人解釋清楚。

柯文哲 投資 國民黨

上一則

受中國指示製作侯康配領先假民調 記者遭羈押

延伸閱讀

柯文哲農地挖出土石方 議員：應檢測有無污染

柯文哲農地挖出土石方 議員：應檢測有無污染
新聞評論／違法明確 柯文哲沒比賴清德高尚到哪裡

新聞評論／違法明確 柯文哲沒比賴清德高尚到哪裡
總統大選倒數 賴清德環島拼字 柯文哲回娘家拜票

總統大選倒數 賴清德環島拼字 柯文哲回娘家拜票
柯文哲農地違規 農業部：土地復種需金錢時間

柯文哲農地違規 農業部：土地復種需金錢時間

熱門新聞

台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18

超人氣

更多 >
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命

只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
哪個訂房網便宜 Booking、Agoda或Expedia？

哪個訂房網便宜 Booking、Agoda或Expedia？
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦