我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱暗訪南加紅燈區 站街女湧上街只因…

汶川地震15年 受災學童留美成博士 訪世報謝讀者

受中國指示製作侯康配領先假民調 記者遭羈押

中央社台中22日電
Photo by Element5 Digital on Unsplash
Photo by Element5 Digital on Unsplash

網路媒體林姓記者涉嫌接受中國官員指示，委由蘇男製作「侯康配」領先的假民調發布在網站上，檢方偵辦後，今天依反滲透法等罪聲押2人，法院裁定林男羈押、蘇男請回，針對蘇男部份檢方將提起抗告。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，指動新媒體傳播公司所屬記者林姓男子，涉嫌接受境外勢力中國「中共福建省委員會」官員指示，委由自稱民調專家的蘇男，由蘇男陸續於2023年10月間，佯以派員面訪民眾或隨機抽取台灣地區北、中、南部，各300人以上民眾作電話訪問。

根據指傳媒20日發布的報導指出，3組參選人的支持度依序為國民黨侯康配33.05%、民進黨賴蕭配32.19%、民眾黨柯盈配18.38％，尚有超過16.38%的選民未決定。

但檢方查出，蘇男未實際面訪或電訪，捏造不實的總統選舉民意調查共8次，並進行數據調整加工製成圖表，再透過「指傳媒」等網站，接連在「元丰傳媒」、「藍鵲新傳媒」等網站，發布相關不實民意調查報導，誤導選民對於選情判斷，以此方式滲透干預台灣總統大選，危害台灣主權及自由民主憲政秩序。

案經調查局台中市調查處報請台中地檢署指揮，並由檢方指揮組成專案小組，於21日前往指動新媒體傳播公司與林男住處等地執行搜索，扣得手機、電腦及製作不實民調相關文件，並同時傳喚林男、蘇男等2人，及相關證人7人到案說明。

經檢方複訊後，認定林男、蘇男等2人，涉犯違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅、偽造證據之虞，今天向法院聲請羈押禁見2人，其中林男經法院裁定羈押，蘇男則請回，檢方針對蘇男部分將提起抗告。

民調 侯康配 柯盈配

上一則

趙少康蕭美琴兩岸議題交鋒 互批台獨、親中

延伸閱讀

繼台北約談41人 再查赴陸旅遊 高雄18里長列被告

繼台北約談41人 再查赴陸旅遊 高雄18里長列被告
男拍裙底「分類賣」 5年千女受害 包括未成年學生

男拍裙底「分類賣」 5年千女受害 包括未成年學生
普亭：盼找出解方確保遭羈押美國人獲釋

普亭：盼找出解方確保遭羈押美國人獲釋
黑白集／法官丟棄正義 歹徒活在樂園

黑白集／法官丟棄正義 歹徒活在樂園

熱門新聞

台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18

超人氣

更多 >
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命

只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命
68歲的她被誤認為南韓女團 陳美鳳透露飲食秘訣

68歲的她被誤認為南韓女團 陳美鳳透露飲食秘訣
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味