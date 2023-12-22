受中國指示製作侯康配領先假民調 記者遭羈押

Photo by Element5 Digital on Unsplash

網路媒體林姓記者涉嫌接受中國官員指示，委由蘇男製作「侯康配 」領先的假民調 發布在網站上，檢方偵辦後，今天依反滲透法等罪聲押2人，法院裁定林男羈押、蘇男請回，針對蘇男部份檢方將提起抗告。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，指動新媒體傳播公司所屬記者林姓男子，涉嫌接受境外勢力中國「中共福建省委員會」官員指示，委由自稱民調專家的蘇男，由蘇男陸續於2023年10月間，佯以派員面訪民眾或隨機抽取台灣地區北、中、南部，各300人以上民眾作電話訪問。

根據指傳媒20日發布的報導指出，3組參選人的支持度依序為國民黨侯康配33.05%、民進黨賴蕭配32.19%、民眾黨柯盈配 18.38％，尚有超過16.38%的選民未決定。

但檢方查出，蘇男未實際面訪或電訪，捏造不實的總統選舉民意調查共8次，並進行數據調整加工製成圖表，再透過「指傳媒」等網站，接連在「元丰傳媒」、「藍鵲新傳媒」等網站，發布相關不實民意調查報導，誤導選民對於選情判斷，以此方式滲透干預台灣總統大選，危害台灣主權及自由民主憲政秩序。

案經調查局台中市調查處報請台中地檢署指揮，並由檢方指揮組成專案小組，於21日前往指動新媒體傳播公司與林男住處等地執行搜索，扣得手機、電腦及製作不實民調相關文件，並同時傳喚林男、蘇男等2人，及相關證人7人到案說明。

經檢方複訊後，認定林男、蘇男等2人，涉犯違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅、偽造證據之虞，今天向法院聲請羈押禁見2人，其中林男經法院裁定羈押，蘇男則請回，檢方針對蘇男部分將提起抗告。