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趙少康蕭美琴兩岸議題交鋒 互批台獨、親中

中央台北22日電
民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、國民黨副總統候選人趙少康（中）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（右）昨在政見發表會過招。圖／中選會提供
民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、國民黨副總統候選人趙少康（中）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（右）昨在政見發表會過招。圖／中選會提供

藍綠副總統候選人趙少康、蕭美琴今天在電視政見會就兩岸議題激烈交鋒。趙少康質疑民進黨執政將遂行「台獨」、「消滅中華民國」；蕭美琴則猛攻國民黨一味親中，將禍害台灣經濟、國防、外交安全。

選戰倒數，副總統候選人電視政見發表會今晚7時登場，透過3輪政見發表正面交鋒，發言順序依序為民眾黨副總統候選人吳欣盈、國民黨副總統候選人趙少康、民進黨副總統候選人蕭美琴，發表會同時在電視及網路直播。

針對「民進黨執政會消滅中華民國」議題，蕭美琴在首輪發言主動「消毒」，她強調趙少康很愛提此論點，但台灣已歷經8次總統選舉，民進黨執政時，「中華民國國旗也每天都在總統府升起」。

趙少康則堅持自己觀察正確，民進黨很多執政縣市都不升中華民國國旗，許多重要大典請柬上也沒有印國旗。他進一步抨擊，民進黨的台獨黨綱就是要消滅中華民國，因此民進黨和中共一樣，都想消滅中華民國。

蕭美琴攻擊國民黨只會「炮口對內」，不檢討中國。她表示，全國民眾都知道，真正想消滅中華民國的不是民進黨，是不願正視台灣存在的中共，國民黨卻寧可分化社會、煽動仇恨。

趙少康則主攻民進黨台獨主張，他表示，賴清德自稱務實台獨工作者，在任何職務都不會改變，否則賴為何不聽幾位美國學者的建議，把台獨黨綱凍結或廢除。

蕭美琴反擊，國民黨的「親中」路線將破壞台灣未來，她請大家想像若藍白執政，台灣眼中將只有中國市場、沒有世界舞台，台灣經濟將走回頭路，年輕人只領22K。

蕭美琴也強調國民黨執政，恐更易危害台海安全。國民黨執政時期，中國軍備擴張從未停止，台語有句話軟土深掘，台灣要強化國防，是為了避免戰爭發生。

趙少康反駁，國民黨在經貿上不會走獨厚中國市場的路線。他表示，國民黨當然也希望分散市場，除了南向還要注意印度、中東、非洲的市場，交流將有無限潛力。

趙少康另反譏，民進黨喊新南向政策，但對大陸市場依賴比以前更多，民進黨去年還是靠大陸賺了1600億美元，蔡總統執政後也沒有取消ECFA（兩岸經濟合作架構協議），是否做一套說一套。

蕭美琴則說，國民黨主張要重啟服貿，顯然其對國際環境的認知沒有更新，還停留在10年前，甚至30年前中國還在改革開放、韜光養晦的年代，而台灣的青年世代已經在10年前的學生運動當中，表達對服貿的憂心。

蕭美琴指出，在21世紀的今天，經濟安全就是國家安全，全世界先進工業發展國家都在去風險化，降低對中國經濟的依賴，難道台灣要背道而馳，而她與賴清德認為，國防與經濟實力是台灣最大的安全保障，也是最堅實的依靠。

蕭美琴說，強化國防是為了要提升台灣的嚇阻力，尋求貿易的多元布局是為了尋求經濟的安全，台灣和世界上其他理念相近的國家發展關係，是為了讓台灣走向世界。

民進黨 國民黨 趙少康

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