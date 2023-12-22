我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汶川地震15年 受災學童留美成博士 訪世報謝讀者

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

柯文哲農地挖出土石方 議員：應檢測有無污染

中央社新竹市22日電
民眾黨總統候選人柯文哲農地違規使用，22日由廠商派機具進場刨除瀝青，挖掘深度約1公尺左右，卻發現許多磚塊、鋼筋。中央社
民眾黨總統候選人柯文哲農地違規使用，22日由廠商派機具進場刨除瀝青，挖掘深度約1公尺左右，卻發現許多磚塊、鋼筋。中央社

民眾黨總統候選人柯文哲農地今天開挖發現有磚塊、鋼筋，新竹市府稱是剩餘土石方、非回填廢棄物。民進黨新竹市議員楊玲宜質疑，竹市環保局未檢測，無法認定是否無污染。

柯文哲農地違規使用，新竹市政府要求30天內改善。民眾黨新竹黨部主委李國璋今天請廠商派機具進場刨除瀝青，挖掘深度約1公尺左右，卻發現許多紅磚塊等疑似事業廢棄物。

土置場業者向中央社記者表示，若有農地改良需求，應向相關單位申請後回填良土，而磚塊或混凝土塊均屬營建剩餘土石方的B5類，依規不可出現在農地中，但他坦言，台灣的土石方篩分技術無法像日本那樣細緻，許多類別確實常見夾雜其他物品。

以柯文哲農地非農用為例，土置場業者認為，即使將柏油及地下的磚塊等廢棄物清理乾淨，再購買良土回填，也需要靜置多年養地，並非短時間可回復到能夠耕作的農用情況。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，新竹市環保局護航柯文哲的說法是為政治服務，環保局沒有到現場挖掘與檢測，卻能判斷回填的土壤沒有污染性的事業廢棄物，現場土壤明顯有異樣，卻不進行科學檢測，是空口說白話。

楊玲宜說，現場挖掘出廢棄鋼筋，就是符合新竹市營建剩餘土石方及混合物處理自治條例中，關於營建廢棄物之廢金屬的定義，環保局竟睜眼說瞎話。

新竹市環保局人員向中央社記者說，今天已派員前往現場勘查，初步查看有磚塊、石頭、鐵條等營建剩餘土石方，沒有其他可疑污染物，暫不會送檢土壤。此外，該案屬於農地非農用情形，若填埋不合規定土石，要回歸區域計畫法裁罰。

新竹市政府產業發展處向中央社記者表示，現場有與農業經營無關或妨礙耕作的障礙物、砂石、廢棄物、柏油、水泥等，不得認定為農業使用，需限期清除並恢復農地使用。20日已發函要求地主30天內恢復，若未改善將依區域計畫法規定開罰新台幣6萬元至30萬元。

民眾黨總統候選人柯文哲農地22日開挖，卻出現紅磚塊等疑似事業廢棄物，新竹市政府稱...
民眾黨總統候選人柯文哲農地22日開挖，卻出現紅磚塊等疑似事業廢棄物，新竹市政府稱是剩餘土石方、非回填廢棄物。中央社

柯文哲 檢測 民進黨

上一則

TVBS民調／賴蕭配僅領先侯康配1個百分點

延伸閱讀

新聞評論／違法明確 柯文哲沒比賴清德高尚到哪裡

新聞評論／違法明確 柯文哲沒比賴清德高尚到哪裡
總統大選倒數 賴清德環島拼字 柯文哲回娘家拜票

總統大選倒數 賴清德環島拼字 柯文哲回娘家拜票
柯文哲農地違規 農業部：土地復種需金錢時間

柯文哲農地違規 農業部：土地復種需金錢時間
柯文哲消失44秒？民視澄清純為YouTube伺服器端技術問題

柯文哲消失44秒？民視澄清純為YouTube伺服器端技術問題

熱門新聞

台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18

超人氣

更多 >
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命

只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命
68歲的她被誤認為南韓女團 陳美鳳透露飲食秘訣

68歲的她被誤認為南韓女團 陳美鳳透露飲食秘訣
南加豪雨商場花台倒塌 積水傾瀉如尼加拉瀑布

南加豪雨商場花台倒塌 積水傾瀉如尼加拉瀑布