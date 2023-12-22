柯文哲農地挖出土石方 議員：應檢測有無污染

民眾黨總統候選人柯文哲農地違規使用，22日由廠商派機具進場刨除瀝青，挖掘深度約1公尺左右，卻發現許多磚塊、鋼筋。中央社

民眾黨總統候選人柯文哲 農地今天開挖發現有磚塊、鋼筋，新竹市府稱是剩餘土石方、非回填廢棄物。民進黨 新竹市議員楊玲宜質疑，竹市環保局未檢測 ，無法認定是否無污染。

柯文哲農地違規使用，新竹市政府要求30天內改善。民眾黨新竹黨部主委李國璋今天請廠商派機具進場刨除瀝青，挖掘深度約1公尺左右，卻發現許多紅磚塊等疑似事業廢棄物。

土置場業者向中央社記者表示，若有農地改良需求，應向相關單位申請後回填良土，而磚塊或混凝土塊均屬營建剩餘土石方的B5類，依規不可出現在農地中，但他坦言，台灣的土石方篩分技術無法像日本那樣細緻，許多類別確實常見夾雜其他物品。

以柯文哲農地非農用為例，土置場業者認為，即使將柏油及地下的磚塊等廢棄物清理乾淨，再購買良土回填，也需要靜置多年養地，並非短時間可回復到能夠耕作的農用情況。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，新竹市環保局護航柯文哲的說法是為政治服務，環保局沒有到現場挖掘與檢測，卻能判斷回填的土壤沒有污染性的事業廢棄物，現場土壤明顯有異樣，卻不進行科學檢測，是空口說白話。

楊玲宜說，現場挖掘出廢棄鋼筋，就是符合新竹市營建剩餘土石方及混合物處理自治條例中，關於營建廢棄物之廢金屬的定義，環保局竟睜眼說瞎話。

新竹市環保局人員向中央社記者說，今天已派員前往現場勘查，初步查看有磚塊、石頭、鐵條等營建剩餘土石方，沒有其他可疑污染物，暫不會送檢土壤。此外，該案屬於農地非農用情形，若填埋不合規定土石，要回歸區域計畫法裁罰。