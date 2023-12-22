趙少康首輪發言 猛攻賴清德一度口誤賴當選

副總統候選人政見發表會今晚登場，國民黨副總統候選人趙少康在首輪發言中，以客語、台語問好，用台語向南部選民喊話，狂轟民進黨總統候選人賴清德的「賴皮寮」爭議，並稱賴為台灣和平恐怖分子。圖／截自公視直播

副總統候選人政見發表會今晚登場，國民黨副總統候選人趙少康 在首輪發言中，以客語、台語問好，用台語向南部選民喊話，狂轟民進黨 總統候選人賴清德 的「賴皮寮」爭議，並稱賴為台灣和平恐怖分子。

趙少康以台語表示，大家怕兩岸打仗，怕孩子越生越少，怕年輕人當兵，覺得民進黨做得好就繼續支持民進黨，覺得台灣沒前途，「現在就是換人做做看的時候」。侯康保證，如果當選，大家都有好日子過，台灣經濟越來越好，政治清廉，台灣前途光明。

趙少康接著劍指賴清德的老家違建「賴皮寮」爭議，表示看不出那是工寮房屋，根據土地權狀，該面積是755平方公尺，等於228坪，有看過這麼大的工寮？他批賴清德有三騙，賴稱礦區完成居住權手續後就捐出來，大家知道礦區多大？整個礦區居住權通通完成，怎麼可能？以他對行政權的了解，送到各政府部會去忙都一年，三年都完成不了，這是緩兵之計。

趙少康指出，公益信託不是捐，受益人還是賴清德自己，這是障眼法。228坪的公園小樓不是工寮，他到澳洲去看到舊的礦區都是保持原來狀況，現在怎麼看得出來是工寮，懷念礦工辛苦？這叫做移花接木。他說他也秀出辭職書，只是沒簽名，賴清德什麼時候捐，要等到什麼時候，不要用移花接木的障眼法轉移焦點。

趙少康批評賴清德固執，是擇惡固執，南鐵東移時，合法房子拆光光；颱風來，賴說不放假就不放假，堅持高道德標準；賴有200多天不進台南市議會，就為了杯葛當時議長李全教。他再提到賴皮寮爭議，喊話民進黨副總統候選人蕭美琴，相信蕭也不會同意賴清德處理賴皮寮的做法。

趙少康表示，他當年選台北市長時，被謝長廷攻擊他的內湖一塊地很值錢，他當時直接捐出去，那是十幾個朋友合買，他還一個一個賠錢。

趙少康又轟，賴清德自稱是台獨工作者，任何職位不會改變，如果大家擔心台灣和平，賴清德當選，試想兩岸會更好還是更壞？美國為何請蕭美琴來當副手，不就是不放心賴清德？賴清德是台灣和平的恐怖分子，賴清德在政見發表會上說趙少康說把副總統當總統在選，看不懂誰才是總統候選人，架空總統，總統不可能有保母。

趙少康強調，賴清德不用那麼怕他，他沒那麼可怕，在立法院同事過。士為知己者死，侯友宜挑他當副手，當然全力以赴，相信蕭美琴也是努力助選。賴清德口口聲聲提傀儡保母，用心惡毒，想要分化挑撥，壞人才會做這種事情，賴清德的政見是一個人想的嗎，不需要集思廣益？賴清德提蕭美琴當副手，蕭都沒有提意見，提了而賴清德就是傀儡嗎，蕭是保母嗎？看得出來賴清德的剛愎自用，他提出來的政見不到侯友宜的30分之1。趙不慎口誤，把侯友宜說成賴清德，稱「賴清德當選總統，他是我的老闆，掃黑英雄」。