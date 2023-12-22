讚趙少康政見會表現最佳 侯友宜：榮幸有他當副手

副總統候選人政見發表會今晚登場，國民黨副總統候選人趙少康火力全開，矛頭指向民進黨貪腐問題、近期的「賴皮寮」爭議以及台獨議題。國民黨總統候選人侯友宜今晚在臉書發文表示，讚趙少康為表現最好的一位，榮幸有如此有能力、熱忱的副手。（侯友宜臉書）

中華民國副總統候選人政見發表會22日登場，國民黨 副總統候選人趙少康 火力全開，矛頭指向民進黨貪腐問題、近期的「賴皮寮」爭議以及台獨議題。國民黨總統候選人侯友宜 今晚在臉書發文表示，讚趙少康為表現最好的一位，榮幸有如此有能力、熱忱的副手。

侯友宜臉書發文如下：

今天是副總統候選人的政見發表會，趙少康的表現，如同大家對他的印象，思緒清晰、辯才無礙，不只符合水準，更是金句連連，我敢自信地說，毫無疑問，絕對是表現最好的一位。

三輪的發言中，少康兄以多年身為民意代表、在中央政府服務的專業經驗，以及擔任政治評論員的細膩觀察，一針見血地道出民進黨執政以來的缺失、所有基層民眾的辛苦，同時，也細數侯康提出的各項有感政見，告訴全體國人，我們不只是了解問題，更是要來解決問題，帶給台灣改變！

我很高興，也很榮幸，能有一位如此有能力、有熱忱的副手。今天少康兄的一句「士為知己者死」，令我相當感動，少康兄不只是對我全力相挺，我們更會用毫無保留、全身奉獻的精神，一起為國家付出我們的所有，為大家拚更好的未來，顧好台灣，讓人民好康！