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五角大廈：持續努力加快售台F-16戰機

記者張文馨／華盛頓即時報導
台灣空軍F-16V型戰機。圖／ 聯合報資料照片
台灣空軍F-16V型戰機。圖／ 聯合報資料照片

彭博資訊21日報導，美國空軍助理部長韓特（Andrew Hunter）告訴國會議員，五角大廈持續探索各種選項，以優先處理並加速軍售流程，提供台灣F-16戰機。

韓特的說法與五角大廈一直以來的立場一致；為處理外國軍售和軍售交付延宕事宜，美國國防部成立由次長督導的老虎小組（Tiger Team），國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）3月在國會證實此一任務編組，稱會逐周逐月討論提供適合台灣所需的軍事能力。

美國國會持續關切對台灣交付軍售武器的進度，眾院軍事委員會副主席惠特曼（Rob Wittman）等逾20位共和黨議員上月聯名致函空軍部長肯達爾（Frank Kendall），要求五角大廈在本月18日前向國會報告141架F-16 A/B戰機性能提升案（台灣代號為鳳展專案），以及66架全新F-16 V戰機（台灣代號稱鳳翔專案）的交付進度。

彭博報導，韓特20日回覆議員稱軍機交付進度可能受全球性的區域安全隱患擴大影響，包含美國對烏克蘭和以色列的承諾。

韓特表示，F-16戰機性能提升案已交付136架，剩下的3架會很快交付；至於66架全新F-16 V戰機預定在2026年前全數交付。

鳳展專案簽約改裝141架F-16 A/B戰機，但扣除洛馬在美改裝兩架原型機，實際上由在台由漢翔執行構改為139架次；漢翔公司在台北時間20日的法人說明會宣布，F-16 A/B戰機已全數升級完畢。

此外，韓特說明F-16 V戰機的交付期程，也比照日前說法，沒有提前。

美國2019年宣布批准出售台灣66架F-16 V戰機，中華民國國防部編列新台幣2472億元支應，原定今年要開始交貨。

美方稱遇複雜開發挑戰將延後交機，台灣國防部說明是軟體研發進度落後，交機要延到明年中以後，目前仍以2026年全數交機為目標。

此外，華盛頓郵報3月報導，即便F-16 V如期交機，台灣還要面臨飛行員人數不足問題，以目前進度來看，台灣還要補充100名飛行員，且一個成熟的F-16戰機飛行員養成需要5年。

國防部 五角大廈 中華民國

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