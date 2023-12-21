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藍營整合只差臨門一腳 學者：東風在郭台銘

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委陳學聖(右起)、國民黨立委洪孟楷、清華大學助理教授何志勇同台分析選情。(圖／何志勇提供)
國民黨前立委陳學聖(右起)、國民黨立委洪孟楷、清華大學助理教授何志勇同台分析選情。(圖／何志勇提供)

國民黨前立委陳學聖、清華大學助理教授何志勇今與國民黨立委洪孟楷同台分析選情。洪孟楷向鴻海創辦人郭台銘喊話，「就差郭董的臨門一腳，實現6成選民下架民進黨的期待」；何志勇認為，光靠棄保不足以影響版塊，真正的「東風」還是在郭台銘的臨門一腳。

藍白君悅一別，國民黨和郭台銘不歡而散，何志勇細數郭對國民黨、對台灣的幫助，包括在前主席洪秀柱擔任內時，郭以母親名義借國民黨4500萬發薪水；世博台北館鴻海捐5億，世博台灣館郭個人捐1億，以及馬英九、張善政的基金會等等，國民黨飲水思源，沒有忘記郭的恩惠。

針對外界認為藍白君悅會時，前總統馬英九、黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜有踢館的味道，陳學聖解釋朱身為黨主席，朱有提振侯聲勢的職責，事後證明產生效果，相信郭台銘可理解國民黨的難處。就像2020年立委選舉，郭台銘輔選立委趙正宇，讓陳學聖落敗，大家也能理解郭有其考量。而對民眾黨，陳學聖認為之前的藍白合是由上而下，但政治人物各有計算，現在則是「由下而上」，選民有自主意識，藍白合仍是現在進行式。

對於郝龍斌曾經贈送給郭台銘一副對聯，「計利當計天下利、求名應求萬世名」，讓郭印象深刻，放在辦公室牆上。洪孟楷說這兩句話也是他國中班導的教誨，他向郭台銘喊話，什麼是現在的「天下利」，什麼是郭董的「萬世名」？希望郭台銘能夠做出對台灣最好的選擇。

談及立委任內表現，洪孟楷自認問政數應該是區域立委第一，而包括向體育署爭取補助經費1000萬元，建造泰山體育園區旁的天幕型戶外風雨籃球場，如今已成為泰山的籃球聖地。他說過去擔任嘉義市政府文化局局長的歷練，也讓他在擔任立委審查預算書時很快上手，可以看到藏在各部會預算書裡的細節。

洪孟楷分析，總統政見發表會中，民進黨總統候選人賴清德採攻勢，7分打侯，3分打柯，這不是「領先者」的打法，可見賴清德明確感受到選情膠著的壓力，否則不會願意和對手交火。

最新聯合報民調顯示，民眾黨總統候選人柯文哲的支持者至多只有一成七會棄保，其中有4成9轉投侯康配，3成6轉投賴蕭配。何志勇解讀這樣就算有「棄保效應」，侯友宜最多也只能比賴清德多增加0.46%的得票率，約7萬票，其實非常有限。可見柯文哲的支持者藍綠分配相當，光靠棄保不足以影響版塊，真正的「東風」還是在郭台銘的臨門一腳。

鴻海創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）
鴻海創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）

郭台銘 國民黨 棄保

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