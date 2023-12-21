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台灣寄生蟲防治巨擘陳瑩霖逝世 未從醫卻深深影響醫界

記者鄒尚謙／台北即時報導
陳瑩霖對於寄生蟲研究的貢獻，獲得第18屆醫療奉獻獎特殊貢獻獎得主。(本報系資料照 )
陳瑩霖對於寄生蟲研究的貢獻，獲得第18屆醫療奉獻獎特殊貢獻獎得主。(本報系資料照 )

台灣第18屆醫療奉獻獎得主陳瑩霖上周於家中過世，享壽90歲。陳瑩霖畢生鑽研「寄生蟲」對台灣防疫、寄生蟲防治貢獻卓著。高雄縣醫師公會理事長王宏育也在臉書上貼文緬懷，「陳瑩霖教授常詢問現在的醫療政策、醫療狀況，常常給我很多很好的建議。本月10日辭世，令人不捨。」

陳瑩霖12月10日於家中過世，明天將舉辦告別式。王宏育表示，陳瑩霖雖無從醫，但一生育人無數，學生們都在醫界服務，每年也都會舉辦同學會邀請老師出席，是這兩年老師說行動不便，不方便出席，但學生們都希望到老師家拜訪，但擔心無法招待而幾度婉拒學生拜訪，而上周就接到老師的訃聞，大家都相當惋惜。

陳瑩霖出身醫師世家，祖、父輩共有9人當醫師，他原本就讀高雄醫學大學醫學系，但六年級時，於訂婚喜宴上宣布，畢業後將捨臨床工作，從事寄生蟲研究，令雙方家長一臉錯愕。家中對於他的決定久久無法釋懷，幾經家庭革命才說服了雙親，一頭栽進寄生蟲世界，更赴日本千葉大學攻讀博士學位。

陳瑩霖投身寄生蟲領域超過一甲子，他曾說，「早年台灣平地每2人就有1人感染寄生蟲，山地鄉更是每5人就有4人感染。」更為了取得檢體，搭上兩小時的車一路顛簸到高雄縣鄉間，採集糞便及土壤檢體。

王宏育說，陳教授是全球寄生蟲研究權威學者，聯合國都拜託他到非洲研究寄生蟲，雖然台灣寄生蟲疾病較少，但每個月依舊會開一次委員會，即使高齡88歲，老師還是堅持每個月從高雄跑到台北開會，「隻身一人搭高鐵來回」，也因此常常在高鐵上跟老師巧遇，老師都相當關注醫界政策。

陳瑩霖也曾任衛生署副署長，為台灣公共衛生貢獻良多，明將舉行告別式。王宏育也緬懷，老師以前在教授課程時雖不太會開玩笑，是非常專業認真的老師，不過，只要學生有問題，一定是知無不言，替學生詳盡解惑；明日告別式已送上花籃，並請醫師公會全國聯合會代表致贈，雖因為行程無法親往，但已親自致電向師母致哀，明日醫界諸位醫師也都會前往參與，向老師告別。

陳瑩霖將過去在一名孩童身上驅出的1800多隻蛔蟲製成標本，蟲體數量多到驚人。(本...
陳瑩霖將過去在一名孩童身上驅出的1800多隻蛔蟲製成標本，蟲體數量多到驚人。(本報系資料照)
高醫舉行第一屆同學會時，由陳瑩霖發起，有同學送上一只手工木頭時鐘表示感謝。(本報...
高醫舉行第一屆同學會時，由陳瑩霖發起，有同學送上一只手工木頭時鐘表示感謝。(本報資料照)

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