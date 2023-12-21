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賴清德老家信託 表弟訴「太委屈」 基議長聲援：那是真正住所

記者邱瑞杰、王慧瑛／連線即時報導
賴清德老家成為焦點，近來每天有大批遊客來朝聖，議論紛紛。(記者王慧瑛／攝影)
賴清德老家成為焦點，近來每天有大批遊客來朝聖，議論紛紛。(記者王慧瑛／攝影)

民進黨總統候選人賴清德的新北萬里老家違建風暴擴大，賴昨晚在政見會宣布要將房子交付公益信託。住在賴老家隔壁的賴清德羅姓表弟今哽咽說，賴清德做決定心一定很痛，政敵追殺太過頭，賴很委屈。賴的姪子、基隆市議長童子瑋今聲援，他說，賴清德在台北沒有其他居所，真的住在那裡，他曾陪賴整理老家，「要人家把房子信託捐出實在很沒道理」。

童子瑋今天出席賴品妤新北雙溪後援會成立大會，他助講時提到，賴清德要就任副總統時，從台南到台北發展，賴清德在台北沒有其他房子，官邸也需要時間整修，賴清德就職時，還是回萬里老家拿西裝，「那是真正的居所」，有國安人員進駐是合理的。童透露，他曾陪賴清德回萬里老家打掃，他身為晚輩，看到賴處境的辛酸，不得不發出不平之鳴。

行政院副院長鄭文燦出席同場造勢時也聲援賴清德，他說，那是礦工家庭的無奈，政府應該解編，讓其合法，賴展現決心做公益信託，反觀國民黨侯友宜是有99間套房出租的包租公，還不用繳房屋稅。

賴清德位在新北市萬里區中福里的老家被市府認定為既存違建，羅姓表弟說，賴清德對老家感情深厚，喜歡回老家坐在樹下聽蟲鳴鳥叫聲，也相當好客，會將好朋友邀回老家相聚，「小英總統也來過啊！」他也說，賴清德和媽媽感情很深，老家承載他太多回憶，即使已經過世多年，賴提起媽媽還會眼眶泛紅。

他說，賴清德非常重感情、重傳統，拜祖先的日子一定排除萬難回老家，老家就是他的根。他細說到，屋子旁草地一向是賴清德的二姊夫在打理，那天也不曉得為什麼國安人員會進到草地，被人拍到那些打掃畫面。他強調，賴清德出身很平凡，一路力爭上游，是很勵志的故事，「我們以他為榮」。

賴清德老家成為焦點，近來每天有大批遊客來朝聖，議論紛紛，羅姓表弟說，最近有人跑來抗議，還說「不要活了，要在這裡睡覺」。鬧場的、朝聖的、湊熱鬧的，全都跑來，他指著家門前空地上籃球架說，那裡被網友kuso標註為「賴皮籃球框」，「實在是很過頭，能怎麼辦，要跟酸民計較嗎？」

「賴清德做出公益信託的決定，內心一定很痛。」羅姓表弟談起賴的決定不禁哽咽、一度說不出話，他說，可想而知賴清德內心一定很心痛、捨不得，賴非常委屈，政敵實在追殺到沒人性，「但政治就是這樣，遇到了就要面對。」

民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家違建爭議延燒，之前有憲兵在該處站崗，被質疑濫用...
民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家違建爭議延燒，之前有憲兵在該處站崗，被質疑濫用資源，本報記者今天下午直擊，國安局人員忙進忙出冒雨撤除崗哨，也搬出床墊等。(記者王慧瑛／攝影)
民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家違建爭議延燒，之前有憲兵在該處站崗，被質疑濫用...
民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家違建爭議延燒，之前有憲兵在該處站崗，被質疑濫用資源，本報記者今天下午直擊，國安局人員忙進忙出冒雨撤除崗哨，也搬出床墊等。(記者王慧瑛／攝影)
民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家違建爭議延燒，之前有憲兵在該處站崗，被質疑濫用...
民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家違建爭議延燒，之前有憲兵在該處站崗，被質疑濫用資源，本報記者今天下午直擊，國安局人員忙進忙出冒雨撤除崗哨，也搬出床墊等。(記者王慧瑛／攝影)
賴清德的表弟表示，賴老家屋子旁草地一向是賴清德的二姊夫在打理，不會讓國安人員打掃...
賴清德的表弟表示，賴老家屋子旁草地一向是賴清德的二姊夫在打理，不會讓國安人員打掃。(記者王慧瑛／攝影)
民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家違建爭議延燒，之前有憲兵在該處站崗，被質疑濫用...
民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家違建爭議延燒，之前有憲兵在該處站崗，被質疑濫用資源，本報記者今天下午直擊，國安局人員忙進忙出冒雨撤除崗哨，也搬出床墊等。記者王慧瑛／攝影

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