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台海軍3官兵落海失聯 搜救中

記者張議晨、石秀華／高雄即時報導
台海軍現有兩艘主力潛艦，前為海虎艦，後為海龍艦，都是由荷蘭製造。 (圖/本報系資料照片)
台海軍現有兩艘主力潛艦，前為海虎艦，後為海龍艦，都是由荷蘭製造。 (圖/本報系資料照片)

台海軍海虎潛艦台灣時間今中午在小琉球西南海域執行任務，實施浮航裝備固定時，陳姓少校等6名官兵不慎落海，目前救起3人，仍有3名官兵失聯，海巡署下午派遣旗津艦馳援，傍晚加派台南艦與兩艘巡防艇，奔赴事發海域與海軍艦船投入搜救。

台海軍艦隊指揮部事發後立即成立緊急應變中心，並指派S70-C反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救，據了解，獲救三名官兵經直升機先吊掛至附近艦船安置，生命狀態穩定。

台海軍艦指部表示，落海官兵均穿著救生衣，獲救者為陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官，意識清楚；另林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。

台海軍所屬的海虎潛艦發生落水意外，目前還有三人失蹤，台總統蔡英文下午得知消息後臨...
台海軍所屬的海虎潛艦發生落水意外，目前還有三人失蹤，台總統蔡英文下午得知消息後臨時改變行程前往左營海軍基地聽取目前最新搜救簡報，並指示一定要全力搜救，聽完簡報後車隊才離去。(記者劉學聖／攝影)

據了解，海虎潛艦當時正於小琉球周邊海域進行演訓任務，根據氣象署資料，小琉球海域最大浪高約0.7公尺，風速約4級，但受寒流影響，周邊氣溫約攝氏18度左右，落海隨時有失溫危險。

台海巡署艦隊分署接獲國搜中心通報，指派正在恆春外海執勤的「旗津艦」投入救援，有軍事迷依據船舶追蹤網站定位，今晚8時許，「旗津艦」顯示於小琉球西南海域，且周邊還有未開啟AIS的公務船舶，推測應為搜救海域。

根據船舶追蹤網站，海巡「旗津艦」顯示位於小琉球西南海域，軍事判斷應為事發地點。(...
根據船舶追蹤網站，海巡「旗津艦」顯示位於小琉球西南海域，軍事判斷應為事發地點。(取自marinetraffic)

今傍晚台海巡署加派2000噸級巡防艦「台南艦」及10075、10052兩艘巡防艇奔赴現場，預計與「旗津艦」及海軍艦船合併搜救，空軍第六聯隊則派C-130運輸機前往事發海域投擲照明彈。

另空勤總隊獲報後，今下午4時派海豚直升機自小港機場起飛，前往事發地點協尋落海官兵，入夜後，派遣具夜間搜救的重裝黑鷹直升機馳援。

漁民表示，台灣海峽有從南往北的黑潮支流，若官兵在小琉球海域落海，依據海流可能會由北往西帶往澎湖，若與北往南的中國沿岸流相碰，最後可能最終會往南海帶過去。

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