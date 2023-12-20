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賴清德老家被直擊疑憲兵駐守 游淑慧：濫用國家資源

記者屈彥辰／台北21日電
國民黨台北市立委候選人游淑慧在臉書質疑「賴皮寮」兩個身上別有證件的人，是憲兵國安？還是賴家親友？(取材自臉書)
國民黨台北市立委候選人游淑慧在臉書質疑「賴皮寮」兩個身上別有證件的人，是憲兵國安？還是賴家親友？(取材自臉書)

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家爭議延燒已久，賴本稱該房是親戚的房子，後發現是旅美兒子的房屋，有網友因而戲稱「賴皮寮」，他昨晚於總統政見發表會上，提到願將爭議萬里老家交付公益信託，作為「礦工生活紀念館」。國民黨台北市立委候選人游淑慧指出，這就是濫用國家資源，現不是帝制時代，賴清德的小孩叫王子王孫？

賴清德萬里老家被直擊疑似有憲兵、國安人員駐守，且有國安人員似替該屋及周遭環境維持清潔。國安局回應，是先遣同仁針對周邊環境實施安全檢查後，協助該寓所工人（著迷彩褲者）移除清潔工具，特勤人員從未派遣清理工作。

然而，賴皮寮爭議已成網友的茶餘飯後話題，除有民眾到現場打卡觀光外，有網友將知名動畫「海綿寶寶」的片頭主題曲，改編成「賴皮寶寶」，諷刺賴清德。

游淑慧說，如果那是副總統的住所的話，有國安人員駐守是應該的，但那不是賴清德的住所，不是他的房子，國安的維護應該不包括副總統子女的房子，況且賴的兒子不在。當年前總統馬英九的女兒在美國，國安也不會跑到美國保護。這就是濫用國家資源的明顯狀況。現在又不是帝制時代，賴清德的小孩叫王子王孫，那個叫王子別院嗎？

游淑慧提到，從Google街景圖裡面，不小心拍到兩個在打掃的人，穿著明顯是政府相關的人士，且身上還疑似別有證件，如果真的是國安或是憲兵駐守，已經是超過規定了，若還協助打掃，完全是業務範圍之外。

游淑慧強調，國家訓練國安人員或憲兵，是要付出資源的，培訓完國安人員或憲兵，被丟到萬里的空房子做打掃的工作，違建不拆，大家已經覺得很誇張，因為賴清德是要選總統的，民進黨一直在扯別人家有違建，問題是別人不像賴在選總統，也沒有出動國安人員顧自家的違建，這才是問題，重點不在違建行為，重點是後續的態度、衍生出來的特權。至於所謂公益信託，違法的東西何來的公益？

民進黨總統候選人賴清德（右）20日晚於首場政見發表會，表示要將萬里老家交付公益信...
民進黨總統候選人賴清德（右）20日晚於首場政見發表會，表示要將萬里老家交付公益信託，作為「礦工生活紀念館」。（記者胡經周／攝影）

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