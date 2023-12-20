賴清德回應老家公益信託沒有委屈 柯文哲酸太慢了

首場公辦電視總統政見發表會昨晚登場，民眾黨總統候選人柯文哲會後接受媒體提問。記者胡經周／攝影

民進黨 總統候選人賴清德 今天在首場總統電視政見會，拋出萬里老家願交付公益信託，會後受訪表示，政治人物沒有委屈，也不會特別抱怨。台灣民眾黨總統候選人柯文哲 則認為，到今天才喊出要把老家公益信託，「Too late. 太慢了」。

2024大選倒數，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜今天晚間7時參與首場總統候選人電視政見發表會，透過3輪政見發表正面交鋒。

民進黨總統候選人賴清德萬里老家被指違建，他今天說，礦區內每間房子沒有特權，只有滿屋辛酸，他有責任協助保障大家的居住權益，礦區居住權獲得保障後，他願把房子交付公益信託，優先做為「礦工生活紀念館」，他並反問侯友宜、柯文哲是否願將大群館、農地提供公益使用。

賴清德會後被問到將老家公益信託是否覺得委屈，他說，政治人物沒有委屈，受到攻擊也不會特別抱怨，但是他最關心礦區民眾居住權的問題，尤其參選總統後，老家房子被藍白陣營攻擊，已經造成礦區民眾非常擔心房子被認定為違章建築，也擔心房子被拆除，他未來一定會協助礦區民眾，解決這個問題，確保民眾的居住權益。

賴清德說，也希望包括內政部、地方政府，全國有32公頃、上面有成千上萬的礦工住戶，這些都需要幫忙，大家一起來。

他說，至於政見會提到未來會交付公益信託，原因是他非常清楚，礦工對台灣經濟貢獻，希望用公益信託的方式，把房子做為礦工生活紀念館，來感謝那一帶礦工對台灣經濟的貢獻，未來會委託律師處理這些專業的問題。

談及賴清德在政見會上質疑柯文哲把名下農地爭議推給父母，柯文哲坦言，在昨天之前他根本不知道這件事，他就算回新竹也不會去看那塊地，但若有問題他就會馬上處理，不像賴清德，說謊被抓到又不肯改，至今也沒有繳稅紀錄，甚至叫憲兵去當老家保全兼掃地，到今天才喊出要把老家公益信託，「Too late. 太慢了」。

對於賴清德在政見會上也要求柯文哲把農地拿去公益信託，柯文哲回應，「我是沒有差」，但認為只要恢復農地使用就好，他也一定會把農地上的水泥挖起來。